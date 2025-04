Xe khách tông liên hoàn ở Bắc Giang: Cặp vợ chồng trên ô tô thiệt mạng

(VTC News) -

Chiều 28/4, ông Hoàng Đức Cường, Chủ tịch UBND phường Phượng Sơn, thị xã Chũ (Bắc Giang) cho biết, nạn nhân thứ hai tử vong trong vụ tai nạn là chị T.T.Q (SN 1968, trú tại khu Kim 1, phường phượng sơn, thị xã Chũ).

Xe khách tông bẹp ô tô con khiến cặp vợ chồng tử vong.

Khoảng 10h15 ngày 28/4, tại km33+750 Quốc lộ 31 (tổ dân phố Cầu Đất, phường Phượng Sơn, thị xã Chũ, Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách do Hoàng Văn An (SN 1990, trú xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn) cầm lái và xe máy do ông Trịnh Đức Hải (SN 1956, trú xã Quý Sơn, thị xã Chũ) lái.

Xe khách sau đó va chạm với ô tô con chạy ngược chiều do tài xế N.V.T (SN 1966) điều khiển, chở theo vợ là bà T.T.Q.

Vụ va chạm khiến ông N.V.T tử vong tại chỗ, ông Trịnh Đức Hải và bà T.T.Q, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, bà Q. đã tử vong tại bệnh viện.

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Phượng Sơn, sau tai nạn, tài xế Hoàng Văn An đã đến cơ quan công an trình diện.

Nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.