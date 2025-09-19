Xe hỏng do hầm chung cư ngập có được bồi thường thiệt hại không?

(VTC News) -

Căn cứ khoản 1 Điều 101 Luật Nhà ở 2014 có quy định về chỗ để xe phục vụ cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư bao gồm xe ô tô, xe động cơ hai bánh, xe động cơ ba bánh, xe đạp và xe cho người khuyết tật thì chủ đầu tư phải xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, thiết kế được phê duyệt và phải được sử dụng đúng mục đích.

Việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với chỗ để xe được quy định đối với xe đạp, xe máy thuộc quyền sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ căn hộ chung cư.

Đối với chỗ để xe ô tô thì chủ sở hữu căn hộ chung cư được quyết định mua hoặc thuê. Nếu chủ xe mua hoặc thuê chỗ để xe trong hầm chung cư thì chỗ để xe thuộc quyền sở hữu của riêng chủ xe. Nếu chủ xe không mua hoặc thuê chỗ để xe ô tô thì sẽ thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư.

Xe hỏng do hầm chung cư ngập nước thì ai phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và mức bồi thường thiệt hại cho chủ xe sẽ căn cứ tại Điều 555, 556, 360, 361 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Yếu tố trên cần chia làm 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Chủ xe gửi giữ xe tại chỗ để xe trong hầm chung cư sẽ phát sinh hợp đồng gửi giữ. Hợp đồng gửi giữ sẽ bao các bên là chủ xe và chủ đầu tư hoặc chủ xe và người được chủ đầu tư thuê để thực hiện nhiệm vụ trông, giữ xe trong hầm của chung cư.

Nếu chỗ để xe trong hầm ngập nước dẫn đến xe hư hỏng thì việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẽ căn cứ tại Điều 555 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

Bên gửi tài sản khi giao tài sản phải báo ngay cho bên giữ biết tình trạng tài sản và biện pháp bảo quản thích hợp đối với tài sản gửi giữ; nếu không báo mà tài sản gửi giữ bị tiêu hủy hoặc hư hỏng do không được bảo quản thích hợp thì bên gửi phải tự chịu; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Phải trả đủ tiền công, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thỏa thuận.

Bên cạnh đó, tại Điều 556 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định quyền của bên gửi tài sản được yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, nhưng phải báo trước cho bên giữ một thời gian hợp lý. Ngoài ra Bên gửi tài sản được yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Đồng thời tại Điều 360 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Từ những quy định vừa nêu thì trong trường hợp hầm chung cư bị ngập nước phía giữ xe phải bồi thường thiệt hại cho chủ xe nếu tình trạng mưa bão có khả năng gây ngập hầm chung cư đã được dự báo trước mà phía giữ xe không thực hiện các biện pháp bảo vệ xe. Lúc này chủ xe có quyền yêu cầu bên trông xe trong hầm chung cư phải bồi thường thiệt hại nếu làm hư hỏng tài sản (trừ trường hợp bất khả kháng).

Tuy nhiên, nếu việc hầm chung cư bị ngập do yếu tố bất ngờ, không thể lường trước được và đã có biện áp ứng phó nhanh khi xảy ra hiện trạng ngập nhưng không khắc phục được thì phía giữ xe tại hầm chung cư không cần phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp 2: Chủ xe có quyền mua hoặc thuê chỗ để xe và khi chủ xe đã mua hoặc thuê chỗ để xe thì chủ xe có trách nhiệm phải thực hiện các biện pháp bảo vệ cho xe của mình. Nếu chủ xe không chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ dẫn đến xe bị hư hỏng khi hầm xe bị ngập nước thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về chủ xe.

Trường hợp xe có bảo hiểm và trong hợp đồng bảo hiểm có nêu rõ quy định về bồi thường thiệt hại trong trường hợp này thì sẽ thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Phía công ty bảo hiểm sẽ là người chịu trách nhiệm chi trả chi phí khi xe bị hư hỏng trong trường hợp chỗ để xe trong hầm chung cư bị ngập nước.

Mức bồi thường thiệt hại cho chủ xe do chỗ để xe trong hầm chung cư ngập nước ra sao?

Căn cứ Điều 361 Bộ luật Dân sự 2015 thì thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bao gồm: Thiệt hại về vật chất là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; Thiệt hại về tinh thần là tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác của một chủ thể.

Như vậy, mức bồi thường sẽ bao gồm chi phí sửa chửa xe và các chi phí phát sinh khác như mức thu nhập bị giảm sút do xe bị hư hỏng gây nên,.... Các bên sẽ tự thỏa thuận về mức bồi thường bồi thường thiệt hại.