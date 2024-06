Xe giường nằm tông xe máy, hai thanh niên thiệt mạng

Khoảng 10h30 ngày 2/6, ô tô giường nằm BKS 67B-016.99 do tài xế Trần Văn Thăng (47 tuổi, quê An Giang) điều khiển, chở nhiều khách đang lưu thông trên Quốc lộ N2 theo hướng từ huyện Củ Chi (TP.HCM) qua huyện Đức Hòa (Long An).

Công an khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. (Ảnh: M.Đ).

Khi phương tiện chạy đến ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 62K2-4875 do nam thanh niên (chưa rõ danh tính) chở anh Võ Văn Trung (28 tuổi, ngụ xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP.HCM), đang chạy theo hướng ngược lại.

Cú tông trực diện khiến 2 thanh niên bị văng xuống đường tử vong tại chỗ. Xe máy biến dạng, lọt vào gầm ô tô khách. Tai nạn cũng khiến xe giường nằm hư hỏng phần đầu, hành khách hoảng loạn.

Sau tai nạn, tài xế rời khỏi hiện trường, tìm đến công an trình diện. Hành khách trên ô tô giường nằm rời khỏi xe để đón phương tiện khác tiếp tục hành trình.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đức Hòa đã đến phong toả, khám nghiệm hiện trường.

Đến đầu giờ chiều, hiện trường mới được xử lý, di dời. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.