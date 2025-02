Xe cứu thương bốc cháy trên đường chở bệnh nhân chuyển viện

(VTC News) -

Chiều 25/2, Công an TP Thuận An (Bình Dương) phối hợp với công an phường Vĩnh Phú (TP Thuận An) điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một xe cứu thương bốc cháy khi đang chở bệnh nhân.

Hiện trường vụ cháy.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, xe cứu thương biển số 93B-01363 chở bệnh nhân từ tỉnh Bình Phước đến bệnh viện tại TP.HCM để điều trị. Khi đến quốc lộ 13 (đoạn qua phường Vĩnh Phú) thì bốc cháy.

Phát hiện cháy, tài xế lập tức dừng xe rồi tri hô những người phía sau mở cửa thoát ra ngoài. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa đã bao trùm xe cứu thương.

Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được lực lượng chức năng TP Thuận An dập tắt hoàn toàn.

Toàn bộ những người có mặt trên xe đều được di chuyển ra ngoài nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, ngọn lựa đã thiệu rụi phần nội thất và toàn bộ thiết bị y tế bên trong.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.