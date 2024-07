Xe container chạy 84km/h trước khi gây tai nạn khiến 3 người chết ở Đắk Nông

(VTC News) -

Camera ghi lại vụ tai nạn khiến 3 người tử vong (clip: Minh An)

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông, qua trích xuất dữ liệu từ Cục đường bộ Việt Nam, xe đầu kéo BKS 50H-058.81 do tài xế Hoàng Văn Nghĩa (36 tuổi, trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) chạy với vận tốc 84km/h ở thời điểm xảy ra tai nạn (8h3’10’’).

Tốc độ này vượt 40% so với tốc độ cho phép ở đoạn đường này (60km/h). Dữ liệu cũng cho thấy xe đầu kéo tăng tốc rất nhanh trong thời gian ngắn trước khi xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với 2 lái xe container cho thấy, không có nồng độ cồn trong hơi thở, âm tính với chất ma tuý. Ngoài ra, 2 chiếc xe này vẫn còn hạn kiểm định.

Khoảng 8h ngày 25/7, anh Nguyễn Sỹ Trưởng (33 tuổi, trú xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) lái xe container biển số TP.HCM, kéo theo rơ moóc di chuyển theo hướng TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) đi TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Khi chạy đến km1818+100 quốc lộ 14, đoạn thuộc thôn 11, xã Đắk R'La (huyện Đắk Mil) thì xe của anh Trưởng bị xe container do Hoàng Văn Nghĩa điều khiển chạy cùng chiều tông vào đuôi.

Cú tông mạnh khiến xe anh Trưởng lao vào 6 nhà dân ven đường cùng chiều xe này chạy.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong gồm hai anh em ruột Hoàng Minh D. (15 tuổi) và Hoàng Minh Q. (18 tuổi, đang ở trong nhà), cùng ông Nguyễn Quang C. (57 tuổi) đều trú tại thôn 11, xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil).

Vụ tai nạn còn khiến bà Đặng Thị T. (58 tuổi, trú tại thôn 11, xã Đắk R'la) bị thương, hiện đang được cấp cứu.

Cơ quan chức năng dọn dẹp, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

6 ngôi nhà và tài sản trong nhà bị xe tông hư hỏng, thiệt hại nặng. Xe container do anh Trưởng lái bị vỡ nát phần đầu và nhiều bộ phận khác.

Trong số 3 nạn nhân tử vong có em Hoàng Minh Q. vừa hoàn thành kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024.

Ngay sau vụ tai nạn, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, thăm hỏi, động viên người bị nạn, gia đình nạn nhân tử vong và chỉ đạo điều tra vụ tai nạn giao thông.