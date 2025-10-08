Xe chở Tổng thống Ecuador bị ném đá, trúng đạn

(VTC News) -

Đoàn xe Tổng thống Ecuador bị tấn công.

Bộ trưởng cho biết hôm 7/10 rằng xe của ông Noboa bị một nhóm khoảng 500 người bao vây và ném đá khi ông đang trên đường đến tỉnh Cañar, nơi ông dự kiến ​​công bố một loạt dự án cơ sở hạ tầng.

Theo Bộ trưởng, sau đó, người ta đã tìm thấy dấu vết của đạn trên xe, nhưng ông Noboa không bị thương trong vụ tấn công.

Một đoạn video do Văn phòng Tổng thống Ecuador công bố cho thấy hàng trăm người ở hai bên đường, nhiều người vẫy tay và la hét, ùa về phía trước khi đoàn xe tiến đến. Đám đông ném đá vào xe, làm vỡ một số cửa sổ. Phía sau, có thể nghe thấy một giọng nói hoảng loạn cảnh báo hành khách cúi xuống.

Chính quyền cho biết những người bị bắt giữ sẽ phải đối mặt với các cáo buộc khủng bố và âm mưu giết người.

“Bắn vào xe của tổng thống, ném đá, phá hoại tài sản nhà nước – đó là hành vi phạm tội. Chúng tôi sẽ không cho phép điều này”, ông Manzano phát biểu sau khi chính thức nộp báo cáo về một vụ ám sát nhằm vào ông Noboa, theo Reuters.

Đây không phải là lần đầu tiên đoàn xe chở ông Noboa bị tấn công. Theo các quan chức, vào tháng 9, khoảng 350 người tấn công đoàn xe chở tổng thống và các nhà ngoại giao trong một cuộc biểu tình ở tỉnh Imbabura.

Chính quyền cho biết những kẻ tấn công đã phục kích đoàn xe bằng pháo hoa, bom xăng và đá.

Các vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh bất ổn ở Ecuador bùng phát sau khi chính phủ tuyên bố sẽ chấm dứt trợ cấp dầu diesel để giảm chi tiêu công, hạn chế buôn lậu nhiên liệu và giải phóng ngân sách cho các chương trình xã hội.

Trong những tuần gần đây, những người biểu tình, chủ yếu do cộng đồng người bản địa Ecuador dẫn đầu, chặn đường và đụng độ với lực lượng an ninh. Một vụ việc xảy ra một tuần trước khiến một người thiệt mạng và một số người bị thương.

Tổng thống tuyên bố "các nhóm khủng bố" xâm nhập vào các cuộc biểu tình, nhưng những người biểu tình lập luận rằng chính phủ đang đàn áp bạo lực những người bất đồng chính kiến ​​về chính sách nhiên liệu mới.

Các nhà lãnh đạo bản địa cũng cáo buộc chính phủ cho phép khai thác mỏ và khoan dầu không kiểm soát trên đất đai của tổ tiên họ.

Chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 10 tỉnh nơi xảy ra biểu tình, với lý do "bất ổn nội bộ nghiêm trọng", nhưng không cấm các cuộc biểu tình ôn hòa. Các tỉnh bị ảnh hưởng có cộng đồng thổ dân đông đảo.

Ông Noboa khẳng định việc cắt giảm trợ cấp nhiên liệu sẽ được duy trì. "Những ai chọn bạo lực sẽ phải đối mặt với pháp luật. Những ai hành động như tội phạm sẽ bị coi là tội phạm", tổng thống phát biểu trên X.