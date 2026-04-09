Xe bán tải khó hợp với nội đô Hà Nội, nhiều tài xế cậy gầm cao chèn ép xe con

(VTC News)

Tôi không đồng ý với tác giả bài viết: "Bỏ hạn chế xe bán tải vào nội đô chính là 'cởi trói' cho tiểu thương như tôi". Chiếc xe bán tải (pickup) tuy đa dụng nhưng thực tế tham gia giao thông đô thị của nó lại xuất hiện không ít bất cập.

Quy định hạn chế xe bán tải vào nội đô trừ khung giờ 21h - 6h mà Hà Nội áp dụng từ đầu năm nay chắc chắn được xây dựng căn cứ đặc điểm của loại xe này và thực tiễn đời sống. Với đề xuất bỏ hạn chế giờ hoạt động đối với xe bán tải của Liên ngành Sở Xây dựng và Công an mới đây, tôi mong UBND TP Hà Nội cân nhắc kỹ trước khi để "chốt" phương án cuối.

Loại xe này sinh ra để chinh phục địa hình, trông khá gọn và có lẽ rất ổn nếu chạy ở nhiều đô thị khác nhưng lại không thật sự phù hợp khi bị ép phải vận hành trong không gian chật hẹp của phố xá Hà Nội, khi được dùng đi uống cà phê, ăn sáng...

Bản chất của xe bán tải là sự ưu việt về cơ khí dành cho những cung đường bùn đất, đèo dốc, đồi núi. Với gầm cao, lốp lớn và động cơ mạnh mẽ, nó mang lại tầm nhìn thoáng đãng và cảm giác an toàn tuyệt đối cho người ngồi trong cabin.

Các chiếc xe bán tải sinh ra để leo đồi núi, chứ không phù hợp khi đi trong nội đô. (Ảnh minh họa: Autoxe)

Thế nhưng, chính những ưu điểm kỹ thuật này lại biến thành nhược điểm khi đặt vào bối cảnh phố xá đông đúc. Một chiếc sedan hạng B thông thường chỉ dài khoảng 4,4m và rộng 1,7m; khi đặt cạnh một chiếc bán tải dài 5,3m và rộng gần 1,9m, sự chênh lệch về kích thước có thể thấy rõ ràng bằng mắt thường.

Trong một đô thị có mật độ giao thông dày đặc như Hà Nội, chiếc xe bán tải rất dễ lấp đầy cả phần đường mà chẳng chiếc xe máy nào dám đi cạnh vì lo nguy hiểm. Để thực hiện một cú quay đầu, nó cần không gian lớn hơn hẳn và có thể làm tê liệt toàn bộ đoạn đường nhỏ trong giây phút xoay trở đó.

Chiều cao của xe bán tải cũng làm che khuất tầm nhìn của các phương tiện nhỏ phía sau, khiến họ không thể quan sát được tình huống giao thông phía trước để chủ động xử lý.

Thêm vào đó, hệ thống đèn pha của dòng xe này thường nằm ngang tầm mắt người đi ngược chiều hoặc chiếu thẳng vào gương chiếu hậu của xe phía trước. Trong màn đêm đô thị, luồng sáng ấy có thể gây chói lòa và mất an toàn cho cộng đồng.

Ngoài ra, với những tài xế thiếu ý thức, những điểm đặc thù của xe bán tải lại khiến họ gây tác động xấu cho người xung quanh. Lái chiếc xe to, không ít tài xế nảy sinh tâm lý "cậy mạnh", hay lấn làn, cướp đường vì mặc định rằng xe nhỏ sẽ phải tự biết mà né mình. Một số người coi chiếc pickup là công cụ để thể hiện cái tôi phong trần, mạnh mẽ, đi ngông ngênh chèn ép xe nhỏ. Đây không chỉ là chuyện khó chịu hay ức chế, mà là vấn đề an toàn.

Sở hữu một chiếc xe đa dụng, vừa có thể đi làm trong phố, vừa có thể chở hàng hay đi dã ngoại cuối tuần là nhu cầu chính đáng; không thể cực đoan đến mức đòi cấm xe bán tải vào nội đô, nhưng theo tôi việc cấm theo giờ, đặc biệt là các khung giờ cao điểm là thiết thực và cần thiết với Hà Nội "phố nhỏ ngõ nhỏ", hạ tầng giao thông vốn đã quá tải.

Về mặt thương mại, giao hàng nhẹ trong nội đô đã có các xe tải dưới 2 tấn (chỉ bị cấm vào nội đô trong các khung giờ 6-9h và 16-19h30). Các dòng xe tải nhẹ hiện nay được thiết kế với thùng hàng vuông vức, tối ưu hóa dung tích chứa đồ hơn hẳn so với thùng xe bán tải vốn bị giới hạn bởi hốc bánh xe và thiết kế thời trang.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.