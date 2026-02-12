'Xây Tết 2026' dành cho 600 công nhân ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Sáng 12/2, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Trung tâm Báo chí TP.HCM và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức Chương trình “Xây Tết 2026” dành cho 600 công nhân thuộc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng và Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Xây Tết 2026 với thông điệp “Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc”, hướng tới lực lượng lao động trực tiếp làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, giữ vai trò thiết yếu trong vận hành đô thị.

600 công nhân ở Đà Nẵng đón nhận quà Tết.

Tại chương trình, công nhân được trao quà Tết, khám sức khỏe, cắt tóc, chụp ảnh kỷ niệm và tham gia các hoạt động tuyên truyền văn hóa an toàn lao động thông qua hình thức trải nghiệm, trò chơi. Nội dung tuyên truyền tập trung vào phòng ngừa rủi ro khi làm việc trong cống ngầm, hố ga, môi trường ngoài trời và với thiết bị cơ giới.

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Thái Sơn, Vụ trưởng, Quyền Trưởng Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại miền Trung-Tây Nguyên nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, Báo Nhân Dân luôn chú trọng các hoạt động xã hội nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm lo đời sống người lao động, bảo đảm an sinh xã hội.

"Chương trình Xây Tết thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với lực lượng lao động trực tiếp trong các lĩnh vực nặng nhọc, độc hại, giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đô thị, đặc biệt tại trung tâm lớn của khu vực miền Trung-Tây Nguyên như Đà Nẵng”, ông Phan Thái Sơn khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá cao chương trình “Xây Tết 2026” trong việc chăm lo an sinh và sức khỏe cho công nhân vệ sinh, thoát nước.

Theo bà Thi, thành phố sẽ tiếp tục ủng hộ các mô hình ý nghĩa này. Thời gian tới, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để những mô hình ý nghĩa, hiệu quả như “Xây Tết” được duy trì và nhân rộng; đồng thời, gắn hoạt động chăm lo Tết với các chính sách dài hạn về an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe nghề nghiệp và an sinh cho người lao động trong các ngành hạ tầng thiết yếu nói riêng và cho toàn thể người lao động trên địa bàn thành phố nói chung.

Chương trình tại TP Đà Nẵng nằm trong chuỗi hoạt động Xây Tết 2026 với chủ đề “Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc”, được tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán, nhằm lan tỏa nét đẹp lao động, thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với lực lượng công nhân đang trực tiếp bảo đảm môi trường sống, an toàn và sự vận hành bền vững của đô thị, đồng thời mang đến một mùa xuân ấm áp, an toàn và ý nghĩa cho người lao động.