Xây nhà vào thời điểm nào trong năm là tốt nhất?

(VTC News) -

Việc lựa chọn thời điểm thích hợp để xây nhà là một quyết định quan trọng ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và chi phí thi công.

Xác định yếu tố thời tiết

Thời tiết đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn thời điểm xây nhà. Theo kinh nghiệm dân gian và các chuyên gia xây dựng, nên ưu tiên xây nhà vào mùa khô, thường rơi vào khoảng: Miền Bắc: Tháng 2 đến tháng 6 (Âm lịch), Miền Trung: Tháng 3 đến tháng 7 (Âm lịch), Miền Nam: Tháng 11 đến tháng 4 (Âm lịch)

Ảnh minh họa: Dogovanha.com

Giai đoạn này các miền ở mùa khô, việc thi công thuận lợi, ít bị gián đoạn do mưa. Vật liệu xây dựng khô ráo, đảm bảo chất lượng thi công. Bê tông, vữa dễ bám dính, nhanh khô và tăng độ cứng chắc. Giảm thiểu nguy cơ nứt nẻ, thấm dột do tác động của nước mưa. An toàn cho người thi công, tránh trơn trượt và tai nạn lao động.

Thời gian còn lại rơi vào mùa mưa sẽ khó khăn cho việc vận chuyển vật liệu, thi công và bảo quản. Vật liệu xây dựng dễ bị ẩm ướt, ảnh hưởng đến chất lượng thi công.

Bê tông, vữa lâu khô, dễ nứt nẻ, giảm độ bền. Nguy cơ cao xảy ra tình trạng thấm dột, sụt lún. Môi trường ẩm ướt dễ phát sinh nấm mốc, ảnh hưởng sức khỏe người thi công.

Tham khảo ý kiến chuyên gia

Để có được quyết định chính xác nhất, nên tham khảo ý kiến của kiến trúc sư hoặc nhà thầu uy tín. Họ sẽ dựa trên kinh nghiệm và chuyên môn để tư vấn cho bạn thời điểm xây nhà phù hợp nhất với điều kiện cụ thể của bạn.

Ông Phan Duy Khánh, người có kinh nghiệm lâu năm trong việc xây dựng nhà ở cho biết, việc lựa chọn thời điểm xây nhà ở Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào quan niệm của từng người.

"Có người phải đi xem tuổi xem khởi công ngày nào, giờ nào thì đẹp, hợp tuổi, ngày nào đổ mái, cất nóc để gặp nhiều may mắn. Vì vậy thời điểm xây nhà trong năm phụ thuộc nhiều vào tư tưởng văn hóa, tín ngưỡng của từng vùng.

Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm cá nhân, ông Khánh cho rằng người dân nên xây nhà vào khoảng thời gian từ tháng 2-6 hàng năm. "Đây là khoảng thời gian ít mưa, ít nắng, quá trình xây dựng công trình sẽ liền mạch, không bị gián đoạn, kéo dài thời gian. Nhiệt độ ngoài trời cũng không nóng, không lạnh, tạo điều kiện tốt cho thợ xây làm việc ngoài trời. Hơn nữa vào thời điểm này, giá cả vật liệu cũng ổn định, thấp hơn nhiều so với thời điểm cuối năm".

Lựa chọn thời điểm xây nhà phù hợp là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ và chi phí thi công. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt cho việc xây dựng tổ ấm của mình.