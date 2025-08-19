Xây dựng phường Sài Gòn thành trung tâm thương mại tự do của TP.HCM

(VTC News) -

Sáng 19/8, Đảng bộ phường Sài Gòn đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, cho biết TP.HCM đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị tầm cỡ quốc tế - Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Để đạt được mục tiêu này, sự đóng góp của phường Sài Gòn cho thành phố rất quan trọng.

Lợi thế của phường Sài Gòn là lõi trung tâm TP.HCM, có 146 ha nằm trong Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM. Bên cạnh đó, đây là khu vực tập trung nhiều tiện ích để phát triển thương mại, dịch vụ, phát triển văn hóa - xã hội gắn với Trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Hà Khánh)

Đây cũng là nơi có lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao, là nơi tập trung nhiều chuyên gia đến sinh sống và làm việc.

Từ những lợi thế của phường, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu địa phương phát huy theo định hướng phát triển chung của TP.HCM, với 5 trụ cột là công nghiệp; thương mại, dịch vụ - du lịch; trung tâm tài chính quốc tế; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; giáo dục và y tế.

Theo ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường Sài Gòn, phường đề ra 23 chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể, với định hướng đến năm 2030 trở thành đô thị thông minh, phát triển hiện đại, chất lượng sống tốt, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Đây sẽ là nơi thu hút các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp lớn đến đầu tư và tận dụng mọi thời cơ, nguồn lực tập trung phát triển nền kinh tế thương mại, dịch vụ cao cấp, tài chính quốc tế, hướng đến xây dựng phường Sài Gòn trở thành trung tâm thương mại tự do của TP.HCM.

Phường Sài Gòn là nơi tập trung nhiều di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... (Ảnh: L. Quân)

Đồng thời tăng cường hợp tác, quảng bá, đẩy mạnh phát triển các điểm đến thu hút du lịch quốc tế với nhiều sản phẩm đa dạng, hiện đại, gìn giữ và bảo tồn được bản sắc, hồn cốt của văn hóa truyền thống.

Đặc biệt, phường Sài Gòn đưa mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đạt 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2030 tăng gấp rưỡi hiện nay.

Lãnh đạo phường Sài Gòn cho biết thêm sau 50 ngày vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mọi hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp của phường Sài Gòn đã thông suốt, hiệu quả.

PGS. TS Nguyễn Tấn Phát - Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã ra mắt. Ông Nguyễn Tấn Phát được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Phường.

Ông Nguyễn Tấn Phát sinh năm 1977, trước khi nhận nhiệm vụ tại phường Sài Gòn, ông Nguyễn Tấn Phát là Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sài Gòn là bà Lê Thị Lan Chi.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sài Gòn là ông Vũ Nguyễn Quang Vinh.

Phường Sài Gòn đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, được thành lập trên cơ sở hợp nhất một phần phường Nguyễn Thái Bình, một phần phường Đa Kao và toàn bộ phường Bến Nghé (thuộc Quận 1 trước đây). Phường Sài Gòn có diện tích khoảng 3,04 km2, dân số hơn 47.022 người, giới hạn bởi các tuyến đường Hoàng Sa, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Kiệt, Tôn Đức Thắng và kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Đây là nơi tập trung nhiều di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bảo tàng, công trình tiêu biểu của TP.HCM, như công trình trụ sở UBND - HĐND TP.HCM, lãnh sự quán nhiều nước, Nhà hát TP.HCM, Bưu điện TP.HCM, nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ... Trụ sở Đảng ủy - UBND phường Sài Gòn đặt tại số 45 - 47 Lê Duẩn.