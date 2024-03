Xâm hại bé gái 10 tuổi ở Quảng Nam, nam thanh niên trốn lên Lâm Đồng

(VTC News) -

Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa di lý đối tượng và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Trà (SN 1996, trú xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi xâm hại trẻ em.

Sau khi xâm hại tình dục bé gái suốt thời gian dài, Bùi Văn Trà lên Lâm Đồng lẩn trốn. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My tiếp nhận thông tin cháu M. (SN 2014) bị xâm hại tình dục trong khoảng thời gian dài từ năm 2021 đến 2023.

Nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, nhiều tình tiết phức tạp, dư luận quan tâm, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My tập trung chỉ đạo, lập nhiều tổ công tác tích cực điều tra.

Khi cơ quan chức năng xác định được kẻ nghi vấn là Bùi Văn Trà thì đối tượng không có mặt tại địa phương, bỏ trốn, không có thông tin.

Sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Bùi Văn Trà đang lẩn trốn tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Với sự phối hợp tích cực của Công an huyện Đức Trọng, Công an huyện Bắc Trà My đã nhanh chóng bắt giữ Bùi Văn Trà khi đối tượng đang lẩn trốn tại rẫy cà phê thuộc xã Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Qua quá trình đấu tranh, Bùi Văn Trà đã thừa nhận hành vi phạm tội.