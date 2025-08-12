Xác minh clip chủ quán cà phê xông vào nhà hành hung cô gái ở TP.HCM

Ngày 12/8, mạng xã hội lan truyền clip và hình ảnh ghi cảnh người đàn ông được cho là chủ quán cà phê xông vào nhà hành hung một cô gái ở phường Gia Định (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM).

Nạn nhân C. bị thương sau khi xảy ra xô xát với chủ quán cà phê. (Ảnh: MXH)

Theo nội dung đăng tải từ tài khoản Facebook N.T, kèm hình ảnh người phụ nữ ngồi xe lăn, môi bầm tím, đoạn clip hơn 1 phút cho thấy người đàn ông vào nhà, họ xảy ra giằng co và đánh nhau. Khi được mọi người can ngăn, người này rời đi, còn người phụ nữ lao ra đường, dùng mũ bảo hiểm tấn công, khiến người đàn ông quay lại đánh trả.

Công an phường Gia Định xác nhận, vụ việc xảy ra ngày 8/7 tại hộ dân trong hẻm đường Phó Đức Chính. Hai người liên quan là ông H. (chủ quán cà phê) và chị C. (người bị hành hung) đã được mời lên làm việc, lập hồ sơ.

Bước đầu xác định, hai người là hàng xóm. Gần đây, chị C. nhiều lần quay phim, chụp ảnh việc khách quán cà phê để xe lấn chiếm đường, khiến ông H. bức xúc, dẫn đến cãi vã.

Chiều 8/7, ông H. đến trước nhà chị C. và xảy ra xô xát như trong clip. Cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc và xác minh động cơ của những người đăng tải clip, thông tin lên mạng xã hội.