Xác định nhóm người đánh hội đồng bé gái 14 tuổi ở Cần Thơ

(VTC News) -

Theo báo cáo, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 6/8, gần khu vực bến tàu Superdong thuộc ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề. Nhóm người dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh cháu L.N.N. (SN 2011, ngụ tại ấp Nhà Thờ, xã Trần Đề).

Nhóm người tham gia đánh N. gồm: N.G.H. (SN 2011), L.T.B.N. (SN 2012) và N.K.Y (SN 2010), cùng trú tại ấp Cảng, xã Trần Đề. Còn T.T.T.Q. (SN 2012) trú tại ấp Cảng, xã Trần Đề là người quay clip đánh nhau.

Người đăng clip tên là Ý (chưa rõ nhân thân).

Hình ảnh cháu N. bị nhóm người vây đánh. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi có thông tin, Công an xã Trần Đề đã xác minh vụ việc, đến nhà cháu N. và nhóm người đánh N. để lấy lời khai ban đầu.

Theo xác minh, nguyên nhân xảy ra vụ việc do mâu thuẫn cá nhân nên N. bị nhóm trên chặn đánh.

UBND xã Trần Đề cũng đã cử cán bộ đoàn thể đã đến nhà cháu N. thăm hỏi, động viên, đưa cháu đến Trung tâm y tế khu vực Trần Đề để kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, địa phương hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình cháu trong thời gian nằm viện, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Báo cáo cũng cho biết qua thăm khám, chụp hình, siêu âm cho thấy cháu N. bị tổn thương phần mềm, cần nằm viện theo dõi.

Công an xã Trần Đề tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 22h ngày 6/8, mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài 36 giây, thể hiện hình ảnh một nhóm người lao vào đánh một bé gái. Nhóm người này không chỉ là hét, chửi thề mà cùng xông vào đánh bé gái.

Mặc cho nạn nhân la khóc, ngã xuống đường nhưng nhóm người này vẫn lao vào đánh. Trong đó có người còn lấy nón bảo hiểm đánh vào người cháu.

Chiều 7/8, trả lời với PV Báo Điện tử VTC News, bà Bích Tuyền (ngụ xã Trần Đề, TP Cần Thơ), mẹ của cháu N. cho biết, gia đình làm thủ tục để chuyển N. lên Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng điều trị vì cháu vẫn đau đầu, đau bụng, hoảng loạn, chưa ăn uống được.

Bà Tuyền cho hay, cháu N. bị đánh vào chiều 6/8, khi đạp xe đi mua thuốc cho ông ngoại. Nhóm người đánh N. cũng là hàng xóm của gia đình bà và từng đánh N. tháng trước, nhưng vì ở gần nhau nên bà chỉ nhắc nhở, không ngờ hành động này lại tái diễn.