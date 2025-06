Xác định người thuê vứt bỏ cả nghìn chai nước mắm ở Quảng Nam

(VTC News) -

Ngày 23/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, xác minh làm rõ lượng lớn chai nước mắm bị vứt bỏ trong bụi rậm ở xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Lực lượng chức năng thu gom nước mắm bị vứt bỏ.

Trước đó, sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an xã Tam Thái và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam lập biên bản sự việc, thu gom các sản phẩm để phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm đếm, có tất cả 950 chai nước mắm, nước chấm bị đổ bỏ. Các sản phẩm này đều đã hết hạn sử dụng, do Công ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa (địa chỉ tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) sản xuất.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định ông N.H.T. (trú đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã thuê 2 người là N.P.T.V và V.V.N dọn dẹp kho, đưa số chai nước mắm, nước chấm trên đi đổ tại bãi rác với số tiền 400.000 đồng.

Tuy nhiên, sau khi dọn dẹp, 2 người này không đưa lên bãi rác mà đem tới khu vực gần kênh thủy lợi Phú Ninh ở xã Tam Thái vứt bỏ.

Làm việc với công an, ông T. khai nhận mua nước mắm của Công ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa, do hết hạn sử dụng nên đã thuê người chở đi đổ bỏ. Hiện Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đang xác minh công ty ở Thanh Hóa có giấy phép hoạt động hay không.

Như VTC News đưa tin, chiều tối 18/6, người dân thôn Phước Lộc, xã Tam Thái, phát hiện lượng lớn chai nước mắm không rõ nguồn gốc bị vứt bỏ trong bụi rậm gần cầu Nhất Trí.

Tại hiện trường, khoảng 1.000 chai nước mắm bị vứt bỏ nằm ngổn ngang.