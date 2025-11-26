Xác định kẻ đập phá mộ liệt sỹ ở Hải Phòng

(VTC News) -

Ngày 26/11, thông tin với PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo xã Kiến Hải (Hải Phòng) cho biết, cơ quan chức năng xác định được người đàn ông gây ra hàng loạt vụ đập phá mồ mả tại địa phương, trong đó có ngôi mộ của anh hùng liệt sỹ Đồng Quốc Bình.

Lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sỹ Đồng Quốc Bình.

Người đàn ông này ngoài 30 tuổi, sinh sống tại địa phương, có bệnh án tâm thần. Từ hồi tháng 7, 8/2025, sau khi xác định người này gây ra nhiều vụ đập phá mồ mả và một số hành vi mất kiểm soát khác, các phòng ban và chính quyền địa phương đã làm việc với gia đình, tuyên truyền, vận động người thân đưa đi điều trị bệnh lý. Tuy nhiên, do bố mẹ người đàn ông này đang đi lao động ở nước ngoài nên người thân xin được để điều trị bệnh lý cho người này tại gia đình.

Đến nay, bệnh tình người này không thuyên giảm mà tiếp tục gây ra các vụ việc tương tự, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục vận động, áp dụng các biện pháp để ngăn chặn và đưa người đàn ông này đi kiểm tra sức khỏe và điều trị, không để tái diễn các hành vi tương tự.

Trước đó, ngày 25/11, cơ quan chức năng xã Kiến Hải nhận được tin báo về việc phần mộ anh hùng liệt sỹ Đồng Quốc Bình tại Nghĩa trang liệt sỹ Đại Hợp bị đập phá. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo xã cử đoàn liên ngành của xã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra tại phần mộ. Công an xã Kiến Hải đã lập biên bản ghi nhận sự việc và xác minh, điều tra.

Đoàn liên ngành xã cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sỹ, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc và xử lý, không để sự việc tái diễn.