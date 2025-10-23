Bắt giam người đập phá mộ tại nghĩa trang ở Đồng Nai

(VTC News) -

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối T.M.N (36 tuổi, tạm trú tại phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), để điều tra về hành vi “Xâm phạm mồ mả” theo quy định tại Điều 319 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

T.M.N tại ngôi mộ ông P. H. T. sau khi được gia đình sửa chữa lại.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20/9/2025, sau khi gia đình ông P. H. T. hoàn thiện phần bia mộ tại Nghĩa trang giáo xứ Núi Đỏ (phường Xuân Lập, tỉnh Đồng Nai), người thân phát hiện mộ bị đập phá nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng điều tra nhanh chóng xác định T.M.N là người thực hiện hành vi. Ngày 6/10, T.M.N đã đến Công an phường Xuân Lập đầu thú, thừa nhận do có mâu thuẫn với người nhận thi công bia mộ, và trong lúc say rượu đã dùng búa sắt đập phá mộ ông T.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.