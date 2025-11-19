Xác định 42 đội dự World Cup 2026, 22 đội tranh 6 suất 'vé vớt' cuối cùng

(VTC News) -

Sáng 19/11, loạt trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2026 các khu vực châu Á (AFC), châu Phi (CAF), Nam Mỹ (CONMEBOL), Bắc Trung Mỹ (CONCACAF), châu Đại dương (OFC) chính thức hoàn tất. Vòng loại thứ nhất của châu Âu (UEFA) cũng khép lại. Tổng cộng 42 đội tuyển giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026, còn lại 6 suất được xác định qua vòng play-off.

Messi và đội tuyển Argentina đứng đầu vòng loại Nam Mỹ.

Vòng tranh "vé vớt" dự World Cup 2026 được chia thành 2 nhánh riêng biệt. Khu vực châu Âu có 16 đội bóng chia thành 4 nhóm đấu loại trực tiếp. Đội đứng đầu mỗi nhóm sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết.

Vòng play-off khu vực châu Âu gồm 12 đội nhì bảng vòng loại thứ nhất (Slovakia, Kosovo, Đan Mạch, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Ireland, Ba Lan, Bosnia Herzegovina, Italy, Wales, Albania, Cộng hòa Czech) và 4 đội có thứ hạng cao nhất tại Nations League 2024-2025 (không tính các đội đầu bảng và nhì bảng vòng loại) là Romania, Thụy Điển, Bắc Macedonia và Bắc Ireland.

Các đội còn lại đến từ châu Âu, châu Á, châu Đại dương, Nam Mỹ, Bắc Trung Mỹ thi đấu vòng play-off liên lục địa. Nhánh này có 6 đội là Iraq, Cộng hòa dân chủ Congo, Jamaica, Suriname, Bolivia và New Caledonia, chia làm 2 nhóm. 2 đội có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11/2025 được xếp làm hạt giống số 1 của mỗi nhóm, chỉ thi đấu trận "chung kết" với đội thắng giữa 2 đối thủ còn lại trong cùng nhóm.

Danh sách 42 đội dự World Cup 2026 Châu Á: Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Qatar, Ả RẬp Xê Út, Hàn Quốc, Uzbekistan. Châu Phi: Algeria, Cape Verde, Ai CẬp, Ghana, Bờ Biển Ngà, Morocco, Senegal, Nam Phi, Tunisia. Bắc Trung Mỹ: Canada, Mexico, Mỹ, Panama, Curacao, Haiti. Nam Mỹ: Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Châu Âu: Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Na Uy, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Áo, Scotland. Châu Đại dương: New Zealand.