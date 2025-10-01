Xả thân cứu 3 trẻ khỏi dòng nước cuốn, Tổ trưởng an ninh cơ sở tử vong

(VTC News) -

Ngày 1/10, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên - dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình anh Phan Văn Thành (SN 1989, trú xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên; Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xóm Xuân Hà 1). Anh Thành tử vong khi cứu ba cháu bé bị nước cuốn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi, động viên gia đình anh Thành. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, trong lúc đang làm nhiệm vụ theo kế hoạch ứng phó mưa bão, anh Phan Văn Thành cùng anh Nguyễn Văn Dũng, anh Nguyễn Văn Đoán (cùng trú xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công) phát hiện 3 bé bị nước lũ cuốn tại khu vực đường dân sinh băng qua cánh đồng thuộc xóm Xuân Hà 1.

Không do dự, anh Thành lao ra giữa dòng nước và đưa được 2 cháu vào khu vực an toàn. Anh tiếp tục bơi trở lại để cứu và đưa được trẻ thứ 3 vào đến gần bờ thì bị kiệt sức, chìm sâu xuống nước.

Lúc này, hai anh Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Đoán kịp thời hỗ trợ đưa cháu bé vào nơi an toàn, nhưng do nước lớn nên không thể cứu được anh Thành.

Đến 9h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Thành và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã truy tặng Bằng khen cho anh Phan Văn Thành; tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Dũng và anh Nguyễn Văn Đoán.