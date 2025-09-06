Xả kho mùa hè - MediaMart sale sốc hàng nghìn mặt hàng nhân dịp siêu sale 9/9

(VTC News) -

Hàng chục nghìn sản phẩm điện máy, điện lạnh, gia dụng, laptop, smartphone... đang được giảm giá cực sâu, mở ra cơ hội vàng để khách hàng sắm sửa và “dọn kho” mùa hè với mức giá tiết kiệm chưa từng có.

Theo đó, từ ngày 4/9 đến hết ngày 9/9, khi mua sắm tại toàn bộ hệ thống siêu thị MediaMart, khách hàng sẽ được hưởng loạt ưu đãi siêu khủng: Giảm giá đến 50%, miễn phí vận chuyển, trả góp 0% lãi suất cùng các chương trình đồng giá sốc chỉ 99K, 199K, 299K, 399K cho hàng loạt tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hoà, laptop, điện thoại. Đây chính là cơ hội vàng để khách hàng “săn deal” hời, tậu ngay những món đồ thiết yếu với chi phí tiết kiệm nhất.

Smart TV – Giải trí đỉnh cao, giá giảm khó tin

Không gian giải trí gia đình sẽ trở nên sống động và tiện nghi hơn bao giờ hết với loạt Smart TV cao cấp đang được MediaMart ưu đãi cực sâu trong chương trình “Siêu Sale 9.9 – Dọn Hàng Hè – Giảm Tất Tần Tật”. Sở hữu thiết kế sang trọng, màn hình chuẩn 4K sắc nét, màu sắc sống động cùng kho ứng dụng giải trí đa dạng, những chiếc tivi này chắc chắn sẽ nâng tầm trải nghiệm xem phim, chơi game và thưởng thức âm nhạc của mọi gia đình.

Các sản phẩm đang giảm giá cực sốc có thể kể đến:

Samsung 43’’ UA43DU7700KXXV giảm 21%, còn 7,49 triệu; Tặng giá treo, giảm thêm 20% khi mua thêm phụ kiện

LG NanoCell 50’’ 50NANO81TSA giảm 50%, còn 9,99 triệu; Tặng giá treo, giảm thêm 20% khi mua thêm phụ kiện

LG QNED 55’’ 55QNED80TSA ThinQ AI giảm 49% còn 11,99 triệu; Tặng giá treo và giảm thêm 20% khi mua phụ kiện

Samsung QLED 65’’ QA65Q60DAKXXV giảm 42%, còn 13,99 triệu; Tặng giá treo và giảm thêm 20% khi mua phụ kiện

Sony 65’’ KD-65X75K giảm 25%, còn 15,49 triệu; Tặng giá treo và giảm thêm 20% khi mua phụ kiện

LG 75’’ 75UR7550PSC ThinQ AI giảm 47%, còn 16,99 triệu; Tặng giá treo và giảm thêm 20% khi mua phụ kiện

COEX 43’’ 43UT7002X Android TV giảm 39%, còn 5,499 triệu; Tặng giá treo và giảm thêm 20% khi mua phụ kiện

Mát mẻ – Tiện nghi – Tươi ngon mỗi ngày: Top Tủ lạnh, Máy giặt, Điều hòa sale cực sốc

Những cơn mưa thất thường cùng độ ẩm cao như hiện nay cũng là tác nhân khiến quần áo lâu khô, dễ ám mùi khó chịu. Đây chính là lúc một chiếc máy giặt, máy sấy hiện đại phát huy tối đa công dụng, giúp quần áo của cả gia đình luôn sạch thơm, khô ráo và gọn gàng.

Tại MediaMart, loạt sản phẩm máy giặt – máy sấy đang được giảm giá cực mạnh, khách hàng có thể tham khảo các sản phẩm:

Máy giặt lồng ngang LG AI DD Inverter 12Kg giảm 44% còn 9,99 triệu

Máy giặt cửa trên Panasonic 11Kg giảm 42% còn 7,99 triệu

Máy giặt lồng ngang Inverter 8.5Kg COEX giảm 37% còn 4,999 triệu

Máy sấy quần áo thông hơi COEX 7.2Kg giảm 46%, còn 4,299 triệu

Bên cạnh đó, việc tích trữ và bảo vệ thực phẩm ngày hè cũng là vấn đề mà các gia đình luôn quan tâm. Thời tiết oi nóng khiến thực phẩm dễ hư hỏng, trong khi nhu cầu tích trữ đồ ăn, nước uống giải nhiệt của gia đình ngày càng tăng cao. Một chiếc tủ lạnh dung tích lớn, công nghệ hiện đại không chỉ giữ trọn dưỡng chất mà còn giúp tiết kiệm điện đáng kể.

Nhiều model nổi bật đang được ưu đãi sâu:

Tủ lạnh LG Inverter 266 lít giảm 22% còn 6,99 triệu

Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít giảm 22% còn 12,99 triệu

Tủ lạnh LG Inverter 332 lít giảm 41% còn 10,69 triệu

Tủ lạnh 2 cửa Inverter 255 lít COEX giảm 29% còn 5,999 triệu

Tủ lạnh 4 cửa Inverter 474 lít COEX giảm 43% còn 12,999 triệu

Trong đợt xả hàng hè này, khách hàng đừng quên bỏ qua các sản phẩm điều hoà “hot hit” trong năm 2025 - hiện đang được giảm giá cực sốc tại MediaMart. Năm học mới sắp tới cũng là lúc thời tiết vẫn còn oi ả, nắng nóng gay gắt khiến giấc ngủ và việc học tập của con trẻ bị ảnh hưởng. Một chiếc điều hòa tiết kiệm điện, làm mát nhanh và vận hành êm ái sẽ mang đến không gian thoải mái cho cả gia đình.

MediaMart giảm sâu loạt model bán chạy:

Điều hòa Funiki 1 chiều Inverter 9.000BTU giảm 34% còn 5,79 triệu

Điều hòa Samsung 1 chiều Inverter 9.000BTU giảm 42% còn 6,99 triệu

Điều hòa Coex 1 chiều Inverter 9.000BTU giảm 36% còn 5,699 triệu

Xả hàng gia dụng hot – Giá siêu rẻ chỉ 199K, 299K, 399K

Không chỉ các ngành hàng lớn như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa “cháy hàng” mùa sale, mà ngay cả những sản phẩm gia dụng quen thuộc trong mọi gia đình cũng đang được MediaMart ưu ái giảm giá sâu kỉ lục. Chỉ với từ 199K, khách hàng đã sở hữu cơ hội vàng để nâng cấp không gian bếp, sắm sửa thêm các thiết bị tiện ích cho cuộc sống tiện nghi, hiện đại hơn mà vẫn tiết kiệm tối đa chi phí.

Đặc biệt, loạt sản phẩm “best-seller” được người tiêu dùng săn đón mạnh mẽ nhất mùa này đều góp mặt trong chương trình, với mức giảm kịch sàn đến 50% kèm nhiều quà tặng hấp dẫn:

Bình nóng lạnh Ariston 30 lít giảm 43%, chỉ còn 2,99 triệu; Tặng công lắp đặt + dây cấp trị giá 250.000đ.

Nồi cơm điện cơ 1,8L Cuckoo giảm 39% nay chỉ còn 1,59 triệu.

Nồi chiên không dầu Sunhouse 6,5L giảm 38%, giá hot chỉ 990.000đ.

Lò vi sóng 20L Toshiba giảm 40% giá chỉ còn 1,19 triệu.

Quạt cây cao cấp 5 cánh COEX giảm 49%, giá hời chỉ còn 399.000đ.

Nồi cơm điện cơ 1L COEX giảm 39% giá chỉ còn 599.000đ.

Lẩu điện đa năng COEX giảm cực sốc 50% chỉ còn 699.000đ.

Tủ sấy quần áo Coex giảm 49% nay chỉ 1,099 triệu.

Bình nóng lạnh Roler 15L giảm 48% giá chỉ 1,199 triệu.

Lò vi sóng cơ 20L Roler giảm 39%, nay còn 1,399 triệu.

Máy lọc nước RO nóng lạnh Coex 9 cấp giảm nửa giá, chỉ 6,499 triệu

Với loạt deal “ngon – bổ – rẻ” này, MediaMart chắc chắn sẽ khiến các tín đồ mua sắm “chốt đơn lia lịa”. Vừa tiết kiệm chi phí, vừa làm mới căn bếp và không gian sống, đây chính là cơ hội khách hàng không thể bỏ qua trong “Siêu Sale 9.9 – Dọn Hàng Hè – Giảm Tất Tần Tật”.

Laptop, smartphone giảm sâu mùa tựu trường – Sắm liền tay, học tập hăng say

Mùa tựu trường luôn là thời điểm đặc biệt trong năm khi nhu cầu trang bị laptop và smartphone tăng vọt. Đây chính là cơ hội vàng để học sinh, sinh viên cũng như phụ huynh “lên đời” thiết bị công nghệ, phục vụ cho học tập, công việc và giải trí. Trong chương trình Siêu Sale 9.9 – Dọn Hàng Hè – Giảm Tất Tần Tật, MediaMart mang đến loạt model laptop và smartphone hot nhất thị trường với mức giảm giá hấp dẫn kèm quà tặng đi kèm.

Khách hàng có thể tham khảo loạt laptop Back to School đáng chú ý:

Laptop HP 240 G10 8U7E4PA Core i3, Ram 8GB, 512GB SSD giảm 24% còn 9,29 triệu – Tặng kèm túi đựng máy.

Laptop Acer Aspire Lite AL16-51P-55N7 Core i5, Ram 16BG, 512GB/16 giảm 26% còn 12,49 triệu – Tặng ngay balo Acer.

Laptop ASUS X1404ZA-NK389W Core i7-1255U, Ram 16GB, 512GB giảm 29%, còn 13,99 triệu – Tặng túi đựng máy.

Laptop Dell Inspiron 3530 Core i5-1334U, Ram 16GB, 512GB SSD giảm 33%, nay chỉ còn 15,99 triệu – Tặng túi đựng máy.

Bên cạnh đó, nhiều mẫu smartphone hot hit mùa Back to School cũng đang lên kệ tại MediaMart:

iPhone 13 128GB giảm 5,691 triệu, chỉ còn 11,299 triệu – Ưu đãi mua củ sạc Apple 20W chính hãng chỉ 399K và tặng Evoucher 10 triệu.

iPhone 16 Pro Max 256GB giảm 5,191 triệu, giá chỉ còn 29,799 triệu – Tặng kèm Evoucher 10 triệu và ưu đãi mua củ sạc Apple 20W với giá sốc 399K.

Samsung Galaxy A06 4G 128GB giảm 591,000đ, còn 2,899 triệu – Tặng củ sạc Samsung 25W trị giá 550K và hỗ trợ trả góp 0đ, lãi suất 0%

Samsung Galaxy A18 128GB giảm 1,191 triệu chỉ còn 2,799 triệu – Hỗ trợ trả góp 0% qua Home Credit, FE Credit, HDSaison.

ZTE Blade A35 (4+64GB) giảm 491,000đ, giá cực mềm chỉ 1,499 triệu

Không dừng lại ở đó, chỉ với 99K, khách hàng đã có thể sắm những món phụ kiện quan trọng không kém như chuột máy tính, USB, bàn phím có dây, đang được sale sốc độc quyền đồng giá 99K chỉ có tại chương trình khuyến mại lần này: USB Dahua 64GB 3.2 DHI-USB-U106-30-64GB giảm 50% giá chỉ 99.000đ; Bàn phím có dây Genius Smart KB 100 giảm 50% giá chỉ 99.000đ; Chuột không dây Genius NX-7007 (màu xanh da trời) giảm 50% giá chỉ 99.000đ.

Không chỉ cam kết đem đến sản phẩm chính hãng với mức giá thành rẻ nhất mà MediaMart còn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện các dịch vụ đi kèm. Theo đó, MediaMart cam kết duy trì chính sách: Miễn phí vận chuyển; trả góp 0% lãi suất; bảo hành 1 đổi 1 đến 90 ngày tùy dòng sản phẩm.

Để được mua sắm được giá tốt, quý khách hàng đừng quên đặt hàng online thông qua website http://mediamart.vn, liên hệ qua hotline bán hàng 1900 6788 hoặc mua trực tiếp tại hơn 380 siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc từ ngày 4/9 đến hết ngày 9/9 trong chương trình “Siêu Sale 9.9 – Dọn Hàng Hè – Giảm Tất Tần Tật”.