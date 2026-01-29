X-Epoxy - đơn vị thi công sơn sân cầu lông uy tín tại TP.HCM

(VTC News) -

Nhu cầu thi công sơn sân cầu lông tại TP.HCM tăng nhanh

TP.HCM là một trong những địa phương có phong trào chơi cầu lông mạnh nhất cả nước. Từ sân hộ gia đình, nhà thi đấu, trường học, khu dân cư đến các trung tâm thể thao lớn đều đầu tư cải tạo hoặc xây mới sân cầu lông nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện và thi đấu.

Theo khảo sát, thị trường TP.HCM ghi nhận nhu cầu tăng trưởng ổn định trong nhiều năm. Các tiêu chí được khách hàng quan tâm nhất bao gồm:

Độ ma sát phù hợp, hạn chế trơn trượt

Màu sắc bền, không phai khi sử dụng liên tục

Khả năng chịu lực, chịu mài mòn

Đường line sắc nét, đúng chuẩn kích thước

Tuổi thọ mặt sân cao, dễ bảo trì

Chính vì vậy, việc chọn một đơn vị thi công uy tín, có chuyên môn sâu luôn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến chất lượng và độ bền của toàn bộ sân.

X-Epoxy – Đơn vị được nhiều khách hàng tin chọn

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công sàn thể thao và sơn công nghiệp, X-Epoxy đã thực hiện hàng trăm công trình thi công sân cầu lông, sân tennis, sân bóng rổ và các dự án đa năng khác tại TP.HCM và khu vực phía Nam. Đội ngũ kỹ thuật của đơn vị này có đủ năng lực để triển khai từ thi công nền, xử lý bề mặt tới hoàn thiện lớp phủ và kẻ line đúng chuẩn kỹ thuật.

Một trong những điểm nổi bật của X-Epoxy là khả năng triển khai thi công trọn gói từ A–Z, bao gồm:

Khảo sát mặt bằng, đo đạc, lập bản vẽ kỹ thuật

Xử lý nền bê tông, kiểm tra độ phẳng, chống thấm cẩn trọng

Thi công lớp phủ (Acrylic, Silicon PU, Epoxy hoặc thảm PVC sân thể thao)

Sơn phủ bảo vệ và kẻ line theo chuẩn BWF

Lắp đặt phụ kiện như lưới, cột lưới, hệ thống chiếu sáng

Nghiệm thu, bàn giao và hướng dẫn bảo trì

Vật liệu thi công chất lượng và nhiều lựa chọn

X-Epoxy cam kết sử dụng vật liệu chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của từng loại sân. Các vật liệu phổ biến được đơn vị sử dụng gồm:

Thảm PVC chuyên dụng sân cầu lông: các dòng như Enlio, Sino Court, Tinsue… đảm bảo độ ma sát cao, đàn hồi tốt và bền màu.

Sơn phủ sơn Acrylic, Silicon PU, Epoxy: phù hợp với sân ngoài trời hoặc sân đa năng cần độ bền cao, có khả năng chịu thời tiết và giảm chấn thương khi di chuyển.

Báo giá thi công sơn sân cầu lông uy tín tại TP.HCM

Một trong những yếu tố quan trọng mà khách hàng quan tâm là chi phí thi công. Tại X-Epoxy, bảng giá được công khai theo từng hạng mục, giúp chủ đầu tư dễ dàng dự toán ngân sách:

Thi công sân cầu lông bằng thảm PVC: Từ khoảng 26.000.000–38.000.000 VNĐ/sân, tùy dòng thảm và chất lượng sản phẩm.

Thi công bằng sơn Acrylic: Vật tư khoảng 125.000 VNĐ/m², tổng chi phí sân có thể từ ~13.500.000 VNĐ/sân.

Thi công bằng sơn Silicon PU: Vật tư khoảng 300.000 VNĐ/m², tổng chi phí tối thiểu khoảng 37.400.000 VNĐ/sân (chưa bao gồm nhân công, tùy điều kiện thi công thực tế).

Ngoài ra, chi phí còn phụ thuộc vào diện tích sân, điều kiện mặt bằng ban đầu và các yêu cầu phụ trợ như hệ thống đèn chiếu, mái che hay lưới chắn bóng. Việc tư vấn rõ ràng, sát với hiện trạng giúp chủ đầu tư tối ưu hóa chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng kỹ thuật.

Trong bối cảnh nhu cầu thi công sân cầu lông chất lượng cao tại TP.HCM không ngừng tăng, việc tìm được một đơn vị cung cấp uy tín là điều cần thiết.

Với kinh nghiệm, vật liệu chất lượng và quy trình thi công chuyên nghiệp, X-Epoxy đang trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho cá nhân và tổ chức muốn đầu tư một sân cầu lông bền, đẹp và an toàn. Bằng sự cam kết về chất lượng và tinh thần làm việc trách nhiệm, X-Epoxy kỳ vọng tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của phong trào thể thao tại TP.HCM trong những năm tới.