Woori Bank đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ trên WON App

(VTC News) -

Năm 2025, Ngân hàng Woori Việt Nam tiếp tục khẳng định chiến lược chuyển đổi số toàn diện với việc mở rộng hệ sinh thái dịch vụ trên ứng dụng ngân hàng số Woori WON Vietnam (WON App).

Không chỉ dừng lại ở các tính năng ngân hàng truyền thống, WON App đã thiết lập mạng lưới liên kết với nhiều đối tác lớn đa ngành nhờ việc Woori Bank đưa vào vận hành nền tảng Open API tùy biến linh hoạt từ cuối năm 2023. Hiện nay, khách hàng sử dụng WON App có thể dễ dàng kết nối và trải nghiệm các dịch vụ phổ biến như mở tài khoản và giao dịch qua ZaloPay, đặt vé xe khách với Vexere, mua voucher ưu đãi từ Dealtoday hoặc thậm chí học tiếng Hàn trực tiếp trên ứng dụng và các tiện ích tài chính thông minh khác.

Ngân hàng Woori cũng thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi dành cho người dùng ngân hàng số. Hiện tại, sự kiện thi đua tích lũy online “Woori Bank x LCK: Thăng hạng tài chính thần tốc” với giải thưởng lên tới 10 triệu đồng đang thu hút rất nhiều người dùng WON App tham gia.

Theo đại diện ngân hàng, Ngân hàng Woori Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động bắt nhịp xu hướng số hóa tiêu dùng, mở rộng và phát triển thêm nhiều tiện ích trên WON App trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng số hàng đầu dành cho khách hàng cá nhân tại Việt Nam.