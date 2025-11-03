Want Want ra mắt 'Hồng trà sữa 10 điểm' - trà sữa chuẩn vị Đài Loan cho trẻ

(VTC News) -

Trà sữa chuẩn vị Đài Loan dành riêng cho các bạn nhỏ

Với mong muốn mang đến cho trẻ em Việt Nam lựa chọn đồ uống chất lượng, an toàn và tiện lợi, Want Want đã phát triển “hồng trà sữa Want Want 10 điểm” dựa trên công thức trà sữa truyền thống của Đài Loan.

Ngọt dịu, ít béo, không lo ngấy – Bé uống vui, phụ huynh yên tâm.

Sản phẩm sử dụng trà thật, ngọt dịu, ít béo và không chất bảo quản, phù hợp cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi, đặc biệt là các bé yêu thích trà sữa, đồng thời đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm mà phụ huynh quan tâm.

Thông điệp thương hiệu: “10 điểm trong tay, vui vẻ cả ngày”

Điểm khác biệt của sản phẩm không chỉ nằm ở chất lượng đồ uống mà còn ở cách thương hiệu truyền tải thông điệp. Thông điệp “10 điểm trong tay, vui vẻ cả ngày” thể hiện mong muốn của Want Want: biến mỗi hộp hồng trà sữa trở thành “người bạn đồng hành” trong mọi khoảnh khắc hằng ngày của các bé.

Một hộp nhỏ gọn có thể dễ dàng mang theo đến trường, dùng sau giờ học, trong buổi dã ngoại hay đơn giản là giúp các bé hứng khởi, vui vẻ hơn trong những khoảnh khắc nghỉ ngơi.

Hương vị chuẩn vị Đài Loan – nhẹ nhàng và an toàn

“Hồng trà sữa Want Want 10 điểm” được sản xuất theo công thức trà sữa chuẩn vị Đài Loan, chú trọng cân bằng hương vị và độ lành mạnh. Sản phẩm nổi bật với ba yếu tố:

Thơm vị trà tự nhiên, mang lại cảm giác thanh mát.

Ít béo, ngọt dịu, dễ uống, không gây ngấy.

Không chất bảo quản, phù hợp xu hướng tiêu dùng an toàn và lành mạnh.

Nhờ đó, sản phẩm phù hợp cho trẻ nhỏ, học sinh – sinh viên và cả phụ huynh yêu thích trà sữa nhưng ưu tiên những sản phẩm có kiểm soát về thành phần.

Hương vị chuẩn Đài Loan – Chạm là nhớ, nhấp là mê.

Phù hợp xu hướng tiêu dùng lành mạnh

Sự ra đời của “hồng trà sữa Want Want 10 điểm” phản ánh xu hướng tiêu dùng hiện nay. Người dùng, đặc biệt là phụ huynh, ngày càng chú trọng hơn đến hàm lượng đường, chất béo trong thực phẩm và đồ uống. Sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu giải khát thông thường, mà còn mang đến sự an tâm cho người mua về chất lượng và sự phù hợp với trẻ nhỏ.

Dung tích 125ml giúp trẻ có thể thưởng thức trọn vẹn một phần hồng trà sữa ngon miệng mà không lo dư thừa năng lượng. Đây là giải pháp cân bằng giữa trải nghiệm và sức khỏe, một yếu tố quan trọng trong thị trường đồ uống dành cho trẻ em hiện nay.

Thương hiệu Want Want – chất lượng quốc tế, sản xuất tại Việt Nam

Thành lập từ năm 1962 tại Nghi Lan (Đài Loan), Want Want là một trong những thương hiệu đồ ăn vặt và đồ uống hàng đầu châu Á. Các sản phẩm của hãng nổi tiếng với sự tiện lợi, thân thiện với người tiêu dùng và hương vị phù hợp với thị hiếu Á Đông.

Tại Việt Nam, Want Want đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tại Đồng Tháp từ năm 2019. Nhà máy vận hành dây chuyền hiện đại, áp dụng quy trình khép kín, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ đó, sản phẩm đến tay người tiêu dùng Việt có chất lượng ổn định, giá thành hợp lý và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Từ Đài Loan đến Việt Nam – Want Want mang hương vị chuẩn quốc tế đến tay bạn.

Hệ thống phân phối rộng khắp, dễ tiếp cận

Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy “hồng trà sữa Want Want 10 điểm” tại các cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc, cùng với hệ thống phân phối trực tuyến đa dạng trên các nền tảng: Shopee, Lazada, TikTok Shop,...

Việc phân phối đa kênh giúp sản phẩm dễ dàng tiếp cận nhóm khách hàng chính là trẻ em và phụ huynh, đặc biệt là những người có thói quen mua sắm online.