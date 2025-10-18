Vướng dây cáp sà xuống đường, nguyên chủ tịch xã ở Nghệ An tử vong

(VTC News) -

Sáng 18/10, lãnh đạo UBND xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông hy hữu khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 17/10, ông N.Q.L (nguyên Chủ tịch UBND xã Kim Liên cũ) chạy xe máy trên tuyến đường liên xã, đoạn gần cổng trụ sở UBND xã Kim Liên. Khi đang lưu thông, ông L. bị sợi dây cáp điện - viễn thông vướng ngang cổ, kéo ngã xuống đường, đập đầu mạnh xuống mặt đường.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Người dân phát hiện vụ việc đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên ông L. không qua khỏi.

Lãnh đạo UBND xã Kim Liên cho biết, sau các đợt mưa bão, nhiều cột điện và đường dây viễn thông bị đổ, khiến dây điện - viễn thông sà thấp xuống đường.

Chính quyền đã yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý, song tại khu vực xảy ra tai nạn, dây cáp mới chỉ được treo tạm thời lên cao. Đến tối 17/10, dây lại sà xuống và gây ra vụ việc đáng tiếc.