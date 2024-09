Vùng nhân đạo ở Gaza trúng tên lửa Israel, ít nhất 40 người chết

(VTC News) -

Các cuộc không kích trúng trại lều ở khu vực al-Mawasi, một cộng đồng ven biển ngay phía tây Khan Younis, vào sáng sớm 10/9, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể sau cuộc tấn công vào trại tạm trú của người Palestine di tản ở Khan Yunis, Gaza.

Quân đội Israel mô tả các cuộc không kích là nhằm vào trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas, và cho rằng lực lượng của họ đã sử dụng đạn dược chính xác, giám sát trên không và các phương tiện khác để tránh thương vong cho dân thường.

Hamas phủ nhận cáo buộc của Israel rằng có những tay súng trong khu vực mục tiêu và bác bỏ cáo buộc rằng họ khai thác các khu vực dân sự cho mục đích quân sự.

Các cảnh quay lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những hố sâu tại địa điểm xảy ra vụ tấn công, những đống đổ nát xung quanh phủ đầy những chiếc lều bị xé nát, một chiếc xe đạp và các mảnh vỡ khác.

Các nhân viên cứu hộ vẫn ở hiện trường, sử dụng xẻng và tay không đào bới đống đổ nát để tìm kiếm thi thể.

Hôm 29/8, Israel và lực lượng Hamas đã đồng ý tạm dừng giao tranh lần lượt tại các khu vực ở dải Gaza để tiêm phòng vaccine phòng bệnh bại liệt cho khoảng 650.000 trẻ em.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận vào ít nhất một em bé đã bị liệt do virus bại liệt loại 2 hôm ngày 23/8. Đây là trường hợp đầu tiên xảy ra ở Gaza trong 25 năm qua. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ sớm tổ chức họp về tình hình nhân đạo ở Gaza.

Thảo thuận ngừng bắn nhân đạo này không phải là lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas mà các nhà trung gian là Mỹ, Ai Cập và Qatar đang tìm kiếm trong các cuộc đàm phán.

Xung đột ở Gaza nổ ra sau cuộc tấn công chưa từng có của Hamas vào các khu vực do Israel kiểm soát vào năm ngoái, khiến 1.198 người thiệt mạng, và 250 người bị bắt cóc. Theo Hamas, chiến dịch quân sự trả đũa của Israel ở Gaza đã giết chết ít nhất 40.000 người, phần lớn là dân thường. Xung đột đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở Gaza.