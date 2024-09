Vừa ra mắt, xe điện Tesla Cybertruck đã bị hãng xe Trung Quốc làm nhái

Trung Quốc đang là một quốc gia dẫn đầu trong ngành công nghiệp ô tô điện toàn cầu. Xe điện từ Trung Quốc có giá cả phải chăng, mang hàm lượng công nghệ cao, nhiều tính năng hiện đại và đặc biệt là có thiết kế ngoại thất vô cùng hấp dẫn. Không những vậy, trình độ học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm của các thương hiệu ô tô Trung Quốc cũng phải gọi là đỉnh cao.

Mặc dù mẫu xe điện bán tải Tesla Cybertruck vừa mới chỉ được ra mắt thị trường đại chúng cách đây không lâu thế nhưng nó đã nhanh chóng có cho mình một phiên bản “copy” khác đến từ thương hiệu xe điện Changan cách đó nửa vòng trái đất được đánh giá có phần đáng chú ý hơn cả bản gốc.

Xe điện Changan Nevo E07 được đánh giá là "Cybertruck của Trung Quốc". Ảnh: Changan.

Kênh Youtube nổi tiếng Wheelsboy chuyên về nghiên cứu và review các mẫu ô tô đã đặt biệt danh cho chiếc Changan Nevo E07 là “Cybertruck của Trung Quốc” bởi thiết kế xe bán tải kết hợp với mái nghiêng và góc cạnh trông như đến từ tương lai. Tuy nhiên, Wheelsboy đánh giá rằng Nevo E07 thậm chí còn hấp dẫn và đáng mua hơn cả Tesla Cybertruck trên nhiều góc độ so sánh.

Dù cùng áp dụng chung một ngôn ngữ thiết kế, thế nhưng thay vì các đường nét sắc cạnh, hầm hố và táo bạo như Cybertruck, thì Changan Nevo E07 lại kết hợp thêm sự uyển chuyển, nhẹ nhàng thông qua những đường bo cạnh mềm mại.

Thiết kế đuôi xe độc đáo có thể tùy biến thành thùng xe bán tải hoặc cốp xe Crossover, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng hay đơn giản chỉ là tâm trạng của chủ xe ngày hôm đó.

Phần cốp sau của xe được che kín có thể kéo phần kính lên thông qua cơ cấu nút bấm đơn giản, cho phép biến nó nhanh chóng trở thành một thùng xe lộ thiên. Dẫu vậy, phần thùng này chỉ dài 90cm, khá hạn chế nếu so sánh với một mẫu xe bán tải tiêu biểu như Ford Ranger, với thùng dài 1,5m.

Bên cạnh đó, với mức tải trọng chỉ 300kg, chủ xe Nevo E07 cũng khó có thể mang theo nhiều đồ đạc hàng hóa quá lớn hoặc quá nặng. Tuy nhiên nếu lựa chọn đây là một mẫu xe “cảnh”, đi cắm trại, pinic hay những chuyến chơi xa thì hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Thiết kế phần đuôi xe kết hợp giữa Crossover và xe bán tải độc đáo của Changan Nevo E07. Ảnh: Changan.

Theo Wheelsboy, lí do về ý tưởng kết hợp độc đáo giữa Crossover và xe bán tải điện mà Changan lựa chọn là do chính phủ Trung Quốc không khuyến khích phát triển các loại hình xe bán tải toàn phần. Do đó, một lựa chọn “biến hình” độc đáo này một phần nhằm lách luật và tận dụng nguồn tài trợ từ chính phủ.

Về kiểu dáng, Tesla Cybertruck như một con “quái thú” trên đường phố với lối thiết kế hầm hố nhưng cục mịch, đôi khi khiến người ta khó chịu vì sự “độc lạ” cùng kích thước quá khổ. Thì Changan Nevo E07 lại có kích thước khiêm tốn khi chỉ tương đương mẫu bán tải nhỏ gọn Hyundai Santa Cruz và ngắn hơn tới 30cm so với bán tải Ford Ranger.

Tờ Insideev nhận định, dù cho về ngoại thất, Changan Nevo E07 có ưu điểm về thiết kế hiện đại, tính năng độc đáo, kích thước vừa phải, nhưng lại có điểm trừ về nội thất quá đơn giản, thiếu tính sáng tạo và không có nhiều điểm nhấn nhưng có thể cải thiện dễ dàng ở các phiên bản nâng cấp tiếp theo.

Nhìn chung, Changan Nevo E07 là một mẫu xe bán tải chạy điện khá vừa vặn và phù hợp với những khách hàng trẻ, yêu thích lối sống tự do và đam mê những chuyến dã ngoại. Nó là sự kết hợp và cải tiến uyển chuyển của Tesla Cybertruck nhưng với một kích thước gọn gàng, vừa phải, được tờ Insideev đánh giá là đáng để trải nghiệm.