Vừa mở phiên, giá vàng miếng SJC đã tăng 2,5 triệu đồng/lượng, đắt nhất lịch sử

Lúc 8h30, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 115,5 - 118 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,5 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 112,7 - 115,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,4 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới. Sáng 17/4, giá vàng thế giới lại lập đỉnh mới khi chinh phục ngưỡng 3.349 USD/ounce, tăng 109 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tăng kỷ lục khi tiếp tục được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và lực cầu trú ẩn an toàn do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang.

Giá vàng miếng lại lập đỉnh đắt nhất lịch sử. (Ảnh: Công Hiếu).

Chuyên gia phân tích nghiên cứu cấp cao Lukman Otunuga của FXTM cho rằng, vàng vẫn đang được hỗ trợ mạnh mẽ bởi sự sụt giảm của đồng USD, sự không chắc chắn xung quanh các thông báo về thuế quan và lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Otunuga nhấn mạnh rằng, việc vàng vượt qua ngưỡng 3.300 USD/ounce nghĩa là kim loại quý này đạt mức tâm lý. Những người đầu cơ giá có thể nhắm tới mức 3.400 USD/ounce, 3.500 USD/ounce và cao hơn nữa.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng, một đợt chốt lời hoặc diễn biến tích cực trong thương mại Mỹ-Trung có thể gây ra đợt bán tháo.

Nhận định về diễn biến của giá vàng thời gian tới, TS. Nguyễn Hồng Minh - nguyên Trưởng khoa Đầu tư, Đại học kinh tế Quốc dân - dự báo, trong dài hạn, với đà tăng như hiện nay, ngưỡng 150 triệu đồng/lượng vàng không còn là quá xa vời.

Cơ sở của nhận định này, theo ông Minh, đó là do những bất ổn địa chính trị và chính sách thuế quan của các nước. Việc này có thể tác động tiêu cực tới nền kinh tế của nhiều nước và các nhà đầu tư sẽ tìm đến điểm trú ẩn an toàn là vàng, vì về bản chất, vàng là một loại tiền tệ đặc biệt, có tính thanh khoản cao nhất.

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cũng cảnh báo khi giá vàng lên cao như hiện nay sẽ hàm chứa rất nhiều rủi ro.

“Bởi khi thị trường nóng sốt do khan hiếm và đến khi nó bão hòa thì sẽ rơi xuống rất nhanh. Ngoài ra là rủi ro do biến động trên thị trường, rủi ro do chênh lệch mua - bán. Vì thế người mua phải tính toán được rủi ro này để kiểm soát, quản lý rủi ro”, ông Hiếu khuyến cáo.

Nhà đầu tư không nên mua đi bán lại theo kiểu "lướt sóng" vì thời điểm này sẽ rất nguy hiểm. Đồng thời nên phân bổ nguồn lực tài chính của mình ra nhiều kênh. “Bên cạnh đó không nên để tâm lý đám đông kích động, chi phối, phải kiểm soát được tâm lý Fomo - hội chứng sợ bỏ lỡ”, ông Hiếu nhấn mạnh.