Vừa chạy bộ vừa họp với khách hàng - trào lưu mới của dân văn phòng Trung Quốc

(VTC News) -

Nhân viên văn phòng Trung Quốc đang chạy đua với thời gian theo đúng nghĩa đen, vừa rèn luyện thể lực, vừa tranh thủ giao lưu với đồng nghiệp, gặp gỡ khách hàng và đáp ứng những kỳ vọng ngày càng cao về tốc độ, hiệu suất.

Tại các đô thị lớn, trào lưu “làm việc trong khi di chuyển” hay "chạy công tác" đang lan rộng khi một số công ty bắt đầu chính thức hóa các chế độ tập luyện thể dục vào giờ làm. Xu hướng này phản ánh sự bùng nổ của phong trào chạy bộ, đặc biệt là marathon, trong tầng lớp lao động trung lưu.

Trên các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc, ngày càng nhiều người chia sẻ rằng, chạy bộ đã trở thành một phần văn hóa công ty của họ, thậm chí là công cụ để xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Từ những buổi họp nhóm buổi sáng đến các cuộc gặp gỡ đối tác, đôi giày chạy bộ dần thay thế bàn giấy và phòng họp truyền thống.

Xu hướng chạy bộ tại nơi làm việc đang lan rộng đến nhân viên, khách hàng và đôi khi cả những khách hàng "khó tính". (Ảnh: Getty Images)

Một phụ nữ sống tại Bắc Kinh cho biết, cô lần đầu nghe đến khái niệm “chạy bộ phục vụ công việc” cách đây 2 năm, khi một khách hàng mời cô tham gia chạy bộ lúc 7h sáng. Theo lời kể, vị khách này vốn nổi tiếng khó tính, khiến cô không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, kết quả lại vượt xa mong đợi.

“Đó là cuộc gặp gỡ tốt nhất tôi từng có với khách hàng của mình", người phụ nữ họ Peng chia sẻ. Không còn không khí căng thẳng trong phòng họp, buổi chạy bộ giúp cả hai trò chuyện cởi mở hơn, vừa vận động vừa trao đổi công việc một cách tự nhiên.

Theo tạp chí Esquire China, xu hướng này đang thịnh hành ở Bắc Kinh, nơi những không gian xanh như Công viên Triều Dương hay Công viên Rừng Olympic đã trở thành “văn phòng thứ hai” của tầng lớp lao động trung lưu. Sáng sớm hoặc cuối giờ chiều, không khó để bắt gặp những nhóm người mặc đồ thể thao, vừa chạy bộ vừa bàn chuyện công việc.

Một công ty mạng đa kênh chuyên về thể thao đã chuyển một phần các cuộc họp buổi sáng của mình ra Công viên Rừng Olympic. Người sáng lập công ty, có tên là Neil, cho biết đây là giải pháp “một mũi tên trúng hai đích", nhân viên có thể đặt mình vào vị trí của nhóm khách hàng yêu thích thể thao, đồng thời biến lịch chạy bộ cá nhân thành hoạt động trong giờ làm việc.

“Việc kết nối trong khi chạy bộ thực sự có cơ sở khoa học, vì chạy bộ giúp tăng sản xuất dopamine", một người dùng bình luận. Theo quan điểm này, vận động thể chất không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn tạo tâm trạng tích cực, giúp các cuộc trò chuyện trở nên cởi mở và hiệu quả hơn.

Các vận động viên chạy marathon ở Trung Quốc dừng lại giữa chặng để bổ sung năng lượng. (Ảnh: Sina)

Xu hướng “chạy công tác” phát triển song song với sự bùng nổ của các cuộc thi marathon tại Trung Quốc. Năm 2024, cả nước có tổng cộng 749 sự kiện chạy bộ đường trường, thu hút khoảng 7 triệu người tham gia, tăng hơn 1 triệu người so với năm trước. Số lượng giải đấu gia tăng nhanh chóng, kéo theo sự quan tâm mạnh mẽ từ giới văn phòng.

Các giải chạy danh giá được Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) chứng nhận ngày càng có sự cạnh tranh khốc liệt. Tại Marathon Thượng Hải năm 2025, chỉ 7,2% số người đăng ký được chọn vào vòng trong, cho thấy mức độ khốc liệt của cộng đồng chạy bộ. Việc được tham dự một giải đấu lớn không chỉ là thành tích thể thao mà còn trở thành biểu tượng của lối sống năng động, kỷ luật.

Chạy marathon hiện được xem là môn thể thao của tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc. Theo báo cáo của Tổng cục Thể thao Trung Quốc và Xinhuanet, chi phí trung bình để tham gia một cuộc đua marathon trong năm 2024 lên tới 13.444 nhân dân tệ (khoảng hơn 50 triệu đồng). Khoản chi này bao gồm phí đăng ký, trang thiết bị, đi lại và lưu trú.

Ngoài ra, nhiều người coi các giải chạy đường trường như một hình thức kết hợp du lịch, biến mỗi cuộc đua thành một chuyến tham quan. Điều này càng đẩy tổng chi phí lên cao, song vẫn không làm giảm sức hút của marathon đối với giới văn phòng. Đáng chú ý, nhóm tuổi tham gia đông đảo nhất là từ 40 đến 44, nhiều hơn so với các nhóm tuổi khác.

Một số người chạy bộ coi hoạt động này như một hình thức ngắm cảnh. (Ảnh: Shutterstock)

Huyền thoại bóng rổ Trung Quốc Diêu Minh từng nhận xét rằng, lý do chạy bộ phổ biến trong tầng lớp trung lưu là vì đây là môn thể thao dễ tiếp cận nhất đối với những người không được đào tạo thể thao bài bản từ nhỏ. Không cần sân bãi chuyên dụng hay huấn luyện viên riêng, chạy bộ cho phép người tham gia chủ động thời gian, địa điểm và mức độ tập luyện.

Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều công ty coi chạy bộ là một phần văn hóa công sở, thậm chí yêu cầu nhân viên phải tham gia, trào lưu này cũng bộc lộ mặt trái. Đối với những người không đam mê thể thao hoặc có thể trạng hạn chế, “chạy công tác” dần trở thành gánh nặng.

Một phụ nữ sống tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, than phiền rằng công ty của cô ép buộc nhân viên chạy bộ gần Hồ Tây, một địa điểm du lịch nổi tiếng thành phố Hàng Châu, vào lúc 7h mỗi sáng. Do khoảng cách xa, cô và các đồng nghiệp phải tự trả tiền taxi để đến nơi tập trung trước giờ làm.

Không chỉ vậy, công ty còn đặt ra yêu cầu về tốc độ tối thiểu. Người phụ nữ cho biết trưởng nhóm từng công khai chỉ trích cô trước mặt đồng nghiệp vì thành tích chạy không đạt chuẩn. Áp lực về thể lực, trong trường hợp này, trở thành một dạng đánh giá hiệu suất.

Trước đó, năm 2023, một người dùng mạng từng chia sẻ rằng, cô bắt gặp thông tin tuyển dụng yêu cầu ứng viên phải tham gia chạy bộ 20 buổi sáng mỗi tháng như một phần của “chương trình thúc đẩy” nội bộ. Sang năm 2024, một sinh viên mới tốt nghiệp cho biết, anh bị sa thải vì từ chối tham gia buổi chạy 10 km sáng thứ Bảy do công ty tổ chức.

Theo luật sư Yao Zhidou thuộc Công ty Luật Jingsh, việc chủ lao động yêu cầu nhân viên thực hiện các hoạt động không hợp lý ngoài giờ làm việc là hành vi trái pháp luật. Ông nhấn mạnh, dù mục đích là nâng cao sức khỏe hay xây dựng văn hóa doanh nghiệp, các hoạt động này không nên mang tính ép buộc, đặc biệt khi chúng vượt ra ngoài phạm vi công việc đã thỏa thuận.

Trong bối cảnh chạy bộ trở thành biểu tượng của lối sống tích cực và hiệu quả, ranh giới giữa khuyến khích và áp đặt đang ngày càng mờ. Với nhiều người, một buổi chạy bộ cùng khách hàng có thể là cơ hội kết nối mới mẻ. Nhưng với số khác, đó lại là áp lực mới trong một môi trường làm việc vốn đã đầy cạnh tranh.