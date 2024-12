Vũ Thảo My đắt show sau khi giành quán quân 'Our song Vietnam'

(VTC News) -

Thời gian qua, Vũ Thảo My gây chú ý khi trở thành quán quân Our song Vietnam (Bài hát của chúng ta) mùa đầu tiên cùng Thu Minh. Cả hai đã vượt qua cặp đôi diva Thanh Lam - Orange để giành chiến thắng.

Chia sẻ về danh hiệu quán quân, Vũ Thảo My nói: "Tham gia chương trình là một trải nghiệm đặc biệt, nơi tôi cũng như thế hệ nghệ sĩ trẻ có cơ hội làm việc, học hỏi tư duy âm nhạc từ các anh chị đi trước.

Tôi và chị Thu Minh dù đến từ hai thế hệ và mang hai cá tính âm nhạc khác biệt, chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung để tạo nên những màn trình diễn đầy cảm xúc. Chị Thu Minh không chỉ truyền cảm hứng mà còn giúp tôi học hỏi thêm nhiều điều về sự sáng tạo và chuyên nghiệp".

Vũ Thảo My giành quán quân "Our song Vietnam".

Vũ Thảo My từng được biết đến sau đoạt quán quân Giọng hát Việt 2013. Sau cuộc thi, cô chững lại khoảng ba năm để tập trung hoàn thành việc học trước khi vào TP.HCM phát triển sự nghiệp. Năm 2023, cô gây chú ý khi tham gia Ca sĩ mặt nạ mùa hai với hình tượng Cáo Tiểu Thư.

Vũ Thảo My nhận được nhiều quan tâm hơn từ khán giả.

Sau khi giành quán quân Our song Vietnam, Vũ Thảo My rất đắt show khi liên tục trở thành khách mời trong các sự kiện lớn nhỏ. Nữ ca sĩ vừa đảm nhận vai trò hát mở màn tại sự kiện của Nina Live Hub. Dù vừa mới biểu diễn tại một sự kiện diễn ra chiều cùng ngày, nhưng cô vẫn dư sức khuấy động sân khấu với những ca khúc bắt tai, khéo khoe chất giọng nội lực và cuốn hút.

Vũ Thảo My chạy show liên tục sau cuộc thi.

Bắt đầu hành trình nghệ thuật sau Giọng hát Việt 2013, tính đến nay Vũ Thảo My đã có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật đầy thăng trầm. Cô được nhận xét sở hữu phong cách âm nhạc đặc trưng, có khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc, phong cách trình diễn đầy cuốn hút...

Ngoài Vũ Thảo My, sự kiện còn có sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi tiếng như Kang Chul - Á quân The Next Gentleman 2024, NTK Đỗ Long, NTK Lê Thanh Hoà...