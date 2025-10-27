Ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn được trả 501 miếng vàng để nộp 60 tỷ khắc phục hậu quả

(VTC News) -

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương vừa ban hành cáo trạng, truy tố 9 bị can trong vụ án Sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà).

Trong vụ án, 2 bị can là Thiếu tướng quân đội, gồm: Hoàng Viết Quang (cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng trường Sĩ quan Không quân) bị truy tố tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cùng bị truy tố tội danh trên còn có cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà, gồm các bị can: Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh), Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch tỉnh), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch tỉnh), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư).

Ba bị can khác bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á), Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn).

Quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã kê biên, tạm giữ đồ vật, tài sản của bị can Nguyễn Văn Hậu, Trần Hữu Định, Nguyễn Thị Hằng và các cá nhân, công ty liên quan.

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã ra quyết định tạm giữ 1.422 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên các tổ chức, cá nhân; 1 ô tô Mercedes S600, đăng ký tên Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng thu giữ của Nguyễn Văn Hậu; 33 miếng (lượng) kim loại màu vàng thu giữ của Nguyễn Thị Hằng.

Nguyễn Văn Hậu hầu toà trong vụ án xảy ra tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ.

Ngoài ra, cơ quan điều tra thu giữ toàn bộ số tiền bị can Nguyễn Văn Hậu còn lại sau khi Hậu hoàn thành nghĩa vụ của bản án ngày 11/7/2025 của TAND TP Hà Nội để đảm bảo thi hành án.

Nguyễn Văn Hậu đề nghị bán 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng để nộp 60 tỷ đồng khắc phục hậu quả nên Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương ra quyết định trả 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng nêu trên cho Hậu. Hậu đã nộp 60 tỷ đồng vào tài khoản Cơ quan Thi hành án.

Cơ quan điều tra thu giữ 4 tỷ đồng mà Hoàng Viết Quang tự nguyện nộp từ tiền do Nguyễn Văn Hậu đưa cho bị can; 4 tỷ đồng ông Lê Hữu Tài tự nguyện nộp số tiền thu lời được từ việc chuyển nhượng lại lô đất đầu tư dự án tại Sân bay Nha Trang; 500 triệu đồng bà Đào Thị Tuyết nộp khắc phục một phần hậu quả do hành vi phạm tội của bị can Trần Hữu Định.

Bị can Nguyễn Thị Hằng đề nghị dùng số tiền 200 triệu đồng trong tài khoản đang bị cơ quan điều tra phong tỏa và được anh trai là Nguyễn Thanh Tùng nộp 20 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2015 đến 2024, các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái, Hoàng Viết Quang, Nguyễn Duy Cường vi phạm quy định về quản lý đất đai khi Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại Sân bay Nha Trang từ đất quốc phòng sang phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhưng chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất.

Theo quy định, việc chuyển giao khoảng 186,2 ha đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và đã được Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất; bố trí quỹ đất tạo nguồn thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT Sân bay Phan Thiết và cơ sở hạ tầng doanh trại tạm thời Trung đoàn 920 tại Cam Ranh.

UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ về việc quản lý, sử dụng quỹ đất trên đúng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, các bị can làm trái trình tự thủ tục, đã bàn giao 62,89 ha đất quốc phòng cho Công ty Phúc Sơn không đúng quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Tháng 6/2015, ngay sau khi được UBND tỉnh Khánh Hòa ký giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án khu tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại, khu nhà ở và khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn, Công ty Phúc Sơn đã triển khai thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và huy động vốn bằng cách lập các hợp đồng góp vốn đầu tư để ký thỏa thuận góp vốn xây dựng nhà ở thấp tầng, liền kề tại dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang.

Mặc dù tại thời điểm này, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa phê duyệt quy hoạch của Công ty Phúc Sơn. Đến ngày 21/10/2015, tỉnh Khánh Hòa mới công nhận Công ty Phúc Sơn là chủ đầu tư và giao Công ty Phúc Sơn là chủ đầu tư dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang.

Ngày 28/10/2016, Công ty Phúc Sơn được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định giao 62,30223 ha đất sân bay Nha Trang để thực hiện dự án, đến ngày 23/11/2017 và ngày 4/12/2017 được Sở Xây dựng Khánh Hòa cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị.

Để tiếp tục đầu tư tại dự án, năm 2016 Nguyễn Văn Hậu ký ban hành các quyết định, thông báo, quy định quy trình và chính sách kinh doanh bất động sản; phê duyệt giá bán dự kiến; ký hợp đồng “tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng thuộc dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang” với các khách hàng cá nhân hoặc thông qua các đơn vị trung gian phân phối ký hợp đồng với khách hàng nhưng không thực hiện đúng cam kết.

Cáo trạng chỉ ra, Nguyễn Văn Hậu đã ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức thu tổng số tiền hơn 7.000 tỷ đồng, trong đó gần 6.000 tỷ đồng thu và ghi nhận vào sổ sách Công ty Phúc Sơn.

Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ bán 211 lô đất cho Trần Hữu Định để Định chuyển nhượng lại cho khách hàng thu tiền chênh; chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng để ngoài sổ sách kế toán Công ty số tiền 1.000 tỷ đồng để sử dụng cho cá nhân.