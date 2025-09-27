Vụ nghi vỡ hụi ở TP.HCM: Gần 50 người trình báo, số tiền hơn 75 tỷ đồng

(VTC News) -

Liên quan đến nghi vấn “vỡ hụi” với số tiền lan truyền trong dư luận hơn 200 tỷ đồng, ngày 27/9, Công an xã Xuân Thới Sơn - TP.HCM cho biết đã tiếp nhận hồ sơ và xác minh thông tin từ người dân.

Lãnh đạo công an xã Xuân Thới Sơn xác nhận đã mời nhiều người tham gia hụi lên trụ sở để lập hồ sơ, xác minh thông tin ban đầu về vụ việc. Đến hiện tại, cơ quan công an ghi nhận khoảng 50 người đến trình báo tham gia các dây hụi do bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (ngụ đường Xuân Thới 14, xã Xuân Thới Sơn,) làm chủ.

Nhiều người lo mất tiền trước nghi vấn vỡ hụi kéo đến nhà bà Dung đòi tiền. (Ảnh: CACC)

Theo tổng hợp ban đầu, số tiền các hụi viên đóng vào các dây hụi khoảng 75 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin từ người dân, cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình xác minh, đối chiếu.

Công tác xác minh gặp khó khăn do số lượng người tham gia đông và các dây hụi tổ chức theo nhiều hình thức phức tạp. Thông tin lan truyền về vụ “vỡ hụi” hơn 200 tỷ đồng cần được kiểm chứng chính xác.

Cũng theo Công an xã Xuân Thới Sơn, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - người làm chủ hụi bị tố cáo, đã làm việc với cơ quan chức năng. Bà Mỹ Dung và chồng hứa với những người tham gia chơi hụi sẽ sắp xếp bán tài sản cá nhân để trả lại tiền gốc.

Cam kết ban đầu là sẽ trả trước 10% tổng số tiền, sau đó xoay xở để trả dần. Ban đầu, vụ việc được nhận định có tính chất dân sự.

Trước đó, ngày 26/9, rất đông người dân tụ tập trước căn nhà trên đường Xuân Thới 14 để tìm bà Mỹ Dung, người được cho là chủ của nhiều dây hụi.

Khoảng 50 người trình báo cơ quan chức năng với số tiền ban đầu khoảng 75 tỷ đồng. (Ảnh: CACC)

Theo những người này, họ tham gia góp hụi suốt nhiều tháng qua. Một số người góp tiền từ 1-3 tỷ đồng để nhận được mức lãi suất 10%, có người tham gia cả chục tỷ đồng. Tổng số tiền của các dây hụi có thể lên tới 200 tỷ đồng.

Các dây hụi rất đông người tham gia, không chỉ ở TP.HCM mà còn từ nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ. Phần lớn họ chỉ quen biết nhau qua mạng xã hội. Khi hay tin bà Dung “vỡ hụi”, nhiều người kéo đến nhà bà để đòi tiền.

Công an xã Xuân Thới Sơn phải cắt cử người túc trực để đảm bảo an ninh tại khu vực, đồng thời tích cực ghi nhận hồ sơ ban đầu và báo cáo sự việc lên UBND xã cùng Công an TP.HCM để có hướng xử lý tiếp theo.