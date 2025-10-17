Vụ 'nam sinh bị tai nạn không được cấp cứu kịp thời': Bệnh viện Bà Rịa lên tiếng

(VTC News) -

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết đã họp hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên được đưa vào cấp cứu sau tai nạn giao thông, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận và điều trị bệnh nhân theo chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM.

Theo báo cáo của bệnh viện, khoảng 18h30 ngày 12/10, khoa Cấp cứu tiếp nhận một bệnh nhân nam chưa rõ danh tính, khoảng 18 tuổi, được xe SOS chuyển đến trong tình trạng kích thích, không tiếp xúc được và không có thân nhân đi cùng.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. (Ảnh: website bệnh viện)

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã thăm khám, chỉ định cận lâm sàng và cho y lệnh điều trị theo quy trình chuyên môn. Đến 21h55 cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Đến 5h sáng 13/10, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu, không bắt được mạch cảnh, huyết áp bằng 0, điện tim đồ đẳng điện.

Sau khi đánh giá, bác sĩ kết luận bệnh nhân đã tử vong và bệnh viện tiến hành các thủ tục chuyển nhà đại thể theo quy định do không có thân nhân đi cùng.

Ngày 15/10, khi mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng bệnh viện “chậm cấp cứu khiến bệnh nhân tử vong”, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tổ chức cuộc họp khẩn với các khoa, phòng liên quan để xác minh sự việc.

Qua kiểm tra, bệnh viện cho biết các thông tin lan truyền trên mạng là chưa chính xác, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng gồm Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an phường Tam Long và Công an TP.HCM, đề nghị phối hợp điều tra, xác minh và xử lý các thông tin sai sự thật theo quy định pháp luật.

Bệnh viện đang tiếp tục họp hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân tử vong, đánh giá toàn bộ quy trình tiếp nhận, cấp cứu và điều trị, đồng thời sẽ có báo cáo chi tiết gửi Sở Y tế TP.HCM sau khi hoàn tất.

Liên quan phản ánh nam sinh gặp tai nạn giao thông không được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), sáng 17/10, Sở Y tế TP.HCM có văn bản khẩn yêu cầu Bệnh viện Bà Rịa báo cáo nhanh về quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, xử trí và theo dõi điều trị bệnh nhân.

Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc bệnh viện khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện quá trình tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bệnh theo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 24/10/2025.