Vụ 'Gà lôi trắng': VKS đề nghị miễn trách nhiệm hình sự với bị cáo Thái Khắc Thành

(VTC News) -

Sáng 17/10, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, bị cáo Thái Khắc Thành cùng luật sư bào chữa cho biết vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị xem xét sửa bản án sơ thẩm, miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Nêu quan điểm tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết, sau giám định đã thay đổi nội dung kháng nghị phúc thẩm. Đồng thời, đề nghị TAND tỉnh Hưng Yên sửa bản án theo hướng miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Thái Khắc Thành.

Theo VKSND tỉnh Hưng Yên, bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HS-ST ngày 8/8/2025 của TAND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên xác định bị cáo Thái Khắc Thành phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” là không phù hợp.

Bị cáo Thái Khắc Thành được Viện kiểm sát đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan việc nuôi, bán 13 con gà lôi trắng.

Cụ thể, tại phụ lục danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thì gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc lớp chim (Aves), bộ gà (Galliformes), họ trĩ (Phasianidae) thuộc nhóm IIB (không còn thuộc nhóm IB, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ như khi khởi tố điều tra và truy tố).

Trước đó năm 2024, bị cáo Thành lên mạng xã hội mua một con gà lôi trống với giá 4,5 triệu đồng. Sau đó, Thành dùng một con chim chích chòe lửa mà mình đang nuôi để đổi lấy hai con gà lôi mái của một người cùng ở Nghệ An.

Quá trình nuôi, các con gà lôi mái đẻ trứng và ấp nở được 10 gà lôi con. Thành rao bán số gà lôi con trên mạng xã hội và được một người đặt mua với mức giá 500.000 đồng/con.

Ngày 2/4, khi xe của Thành thuê chở số gà lôi con chạy đến địa phận huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ thì bị cơ quan công an kiểm tra, thu giữ tang vật. Đồng thời, cơ quan điều tra khám nhà của anh Thành và thu giữ thêm 3 gà lôi trắng bố mẹ.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra tháng 8/2025, bị cáo Thành bị tuyên mức án 6 năm tù.