Vụ bị kết án 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng: Ông Thái Khắc Thành kháng cáo

(VTC News) -

Ngày 14/8, trả lời PV Báo điện tử VTC News, Luật sư Lê Hồng Hiển (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - người nhận bào chữa miễn phí cho bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) tại phiên tòa phúc thẩm sắp tới - cho biết, ngày hôm qua (13/8), gia đình anh Thành đã làm đơn kháng cáo gửi Tòa án Nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên.

Nội dung đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm mà tòa đã tuyên, đồng thời đề nghị giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Bị cáo Thái Khắc Thành trả lời báo chí khi về đến nhà.

Trước đó, ngày 8/8, TAND khu vực 5 tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử bị cáo Thái Khắc Thành về tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo điểm b, khoản 2, điều 244 Bộ luật Hình sự, với mức án 6 năm tù giam.

Ngày 13/8, tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 09/QĐ-VKS, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên ra Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ Tạm giam sang Cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.

Thời điểm Thái Khắc Thành vị bắt cùng tang vật.

Ngày 2/4, lực lượng chức năng kiểm tra tại đường DH07, xã Song An, huyện Vũ Thư, Thái Bình (cũ), phát hiện xe ô tô vận chuyển 10 con gà lôi trắng - loài nằm trong danh mục 1B thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tài xế khai chở số động vật này theo yêu cầu của Thái Khắc Thành.

Sau đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình (cũ) khởi tố, bắt tạm giam Thái Khắc Thành để điều tra hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Ngày 8/8, tòa tuyên bị cáo Thành 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi, thu số tiền 6 triệu đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.