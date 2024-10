Vụ Công ty Đại Lộc Phát ở Đồng Nai: Khởi tố thêm 3 bị can

(VTC News) -

Chiều 12/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Như Khoa (SN 1978, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Lương Bằng (SN 1988, ngụ tỉnh Nghệ An) và Trần Thị Thu Thắm (SN 1991, ngụ tỉnh Khánh Hòa) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can liên quan vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng của nhiều bị hại tại khu dân cư Đông Hòa 2,3.

Theo cơ quan điều tra, bị can Khoa và Bằng đã bị bắt giữ, riêng Thắm bị cấm đi khỏi nơi cư trú và xuất cảnh. Các quyết định trên đã được VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định, Khoa Bằng, Thắm đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng của 27 khách hàng. Hành vi của Khoa, Bằng và Thắm đã cấu thành tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm thực hành, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân thực hiện hành vi phạm tội.

Như Báo điện tử VTC News đưa tin, trước đó ngày 24/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại xã Đông Hoà, huyện Trảng Bom.

Kết quả điều tra, xác định Nguyễn Thành Luân là Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ bất động sản Đại Lộc Phát.

Trong thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2020, Nguyễn Thành Luân đã lập ra hai dự án khu dân cư “Đông Hoà 2”, “Đông Hoà 3” nhưng không được cấp phép của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, sau đó tự ý phân lô, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển nhượng cho nhiều cá nhân có nhu cầu để chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 2,7 tỷ đồng.

Ngày 10/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Luân. Các quyết định và Lệnh của Cơ quan điều tra đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn. Tuy nhiên, Nguyễn Thành Luân đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 19/1, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thành Luân.

Đến ngày 31/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1990, trú tại Ấp 9B, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) với hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.