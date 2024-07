Vụ cháy chung cư mini 56 người chết: Xoá tư cách Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội vừa ký, ban hành quyết định về việc thi hành kỷ luật cán bộ liên quan vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết ở quận Thanh Xuân hồi tháng 9/2023.

Theo đó, UBND TP Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đối với ông Đặng Hồng Thái do có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã thi hành kỷ luật về Đảng.

UBND thành phố Hà Nội cũng ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân. Ông Cường bị xác định có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Chung cư mini bị cháy được cấp phép 6 tầng nhưng chủ đầu tư đã xây dựng công trình này lên đến 9 tầng.

Ông Thái là người đã cấp giấy phép xây dựng cho công trình ở số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình). Tuy nhiên, ông Thái đã nghỉ hưu trước khi công trình xây dựng này xảy ra vụ cháy làm 56 người chết.

Theo đó, quận Thanh Xuân cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, với 6 tầng (độ cao tương đương 20,2m, không tính tum thang), tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật. Diện tích xây dựng tầng 1 (có tầng lửng) là 167,4m², trên thửa đất 240m².

Tuy nhiên, thực tế tòa nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ dù được cấp phép 6 tầng nhưng chủ đầu tư đã xây dựng công trình này lên đến 9 tầng, với diện tích khoảng 200m².

Sau khi đưa vào sử dụng, tòa nhà này trở thành chung cư mini với 45 căn hộ, khoảng 150 người dân sinh sống.

Liên quan đến vụ việc này, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố Nghiêm Quang Minh - chủ đầu tư công trình, về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Công an thành phố cũng khởi tố 6 cựu cán bộ, lãnh đạo thuộc tổ trật tự xây dựng, UBND phường Khương Đình và Công an phường Khương Đình để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.