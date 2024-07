Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Thu hồi hơn 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng

(VTC News) -

Chiều 8/7, thông tin tại họp báo Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết, liên quan vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 23 bị can về 5 tội danh.

Cụ thể, các bị can bị khởi tố về các tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi". Nhằm thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước, đến nay cơ quan thẩm quyền đã thu giữ trên 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, hơn 1.000 sổ đỏ.

Lãnh đạo Cục C03 tại họp báo.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hậu (SN 1981, tại Vĩnh Phúc - biệt danh “Hậu Pháo”), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và 5 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng; Hoàng Thị Tuyết Hạnh - Kế toán viên; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các địa phương.

Ngày 8/3, Bộ Công an công bố thông tin về việc C03 khởi tố thêm 9 bị can. Trong đó có bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Lê Duy Thành, Cao Khoa (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) và Đặng Văn Minh (lúc đó là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi).

Ngoài ra còn có các bị can Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc; Chu Quốc Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường; Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hậu đã có những hành vi chi phối, lũng đoạn, gây áp lực, ép một số bị can nguyên là ủy viên ban thường vụ, thậm chí là Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi. Bộ Công an đánh giá hành vi này là rất nguy hiểm, là một dạng tội phạm mới, không chỉ gây thiệt hại đối với tài sản của Nhà nước và của nhân dân, mà còn có ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị, làm xấu hình ảnh của Đảng, của chính quyền nhân dân.