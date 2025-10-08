Hà Nội ngập, ca khúc chế của Táo quân 'Lụt từ ngã tư đường phố' lại hot rần rần

(VTC News) -

Những ngày qua, Hà Nội ngập do mưa lớn kéo dài, ca khúc Lụt từ ngã tư đường phố lại được khán giả chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, kèm theo các đoạn video ghi lại cảnh người dân “vượt lũ” trong những con phố ngập nước.

Ca khúc "Lụt từ ngã tư đường phố" trong chương trình "Táo quân 2009".

Ca khúc này lần đầu xuất hiện trong chương trình Táo quân Tết Kỷ Sửu 2009, do NSND Tự Long - vai Táo thoát nước cùng NSND Xuân Bắc, NSND Công Lý và NSND Quốc Khánh thể hiện. Thời điểm đó, Hà Nội vừa trải qua trận ngập lịch sử năm 2008, khiến giao thông tê liệt, sinh hoạt người dân đảo lộn. Bằng sự sáng tạo và hóm hỉnh, ê-kíp Táo quân khéo léo đưa câu chuyện “ngập lụt giữa lòng Thủ đô” vào phần báo cáo Ngọc Hoàng bằng hình thức ca hát hài hước.

“Ngoài trời cứ mưa chẳng ngớt, làm phố tôi nay ngập lụt/Khi lúc tan tầm người và xe nối nhau bơi trên đường”, "nhìn cảnh toàn dân đua nhau bơi lội cứ như hội thi/ bà con phấn khởi nay phố mát hơn mọi khi”, “Ở giữa thủ đô sáng hoa tráng lệ/ đàn cá tung tăng bơi trên vỉa hè/hòa nhịp xe qua, nước cuộn sóng vô nhà ta...”.

Lụt từ ngã tư đường phố nhanh chóng trở thành một trong những tiết mục kinh điển nhất của chương trình Táo quân. Những câu hát tưởng như chỉ để gây cười lại chạm đến nỗi lo thường trực của người dân đô thị mỗi mùa mưa đến.

Ít ai biết, ca khúc chế lời này được lấy giai điệu từ bài hát Từ một ngã tư đường phố của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Từ một ngã tư đường phố ra đời từ cảm xúc chân thành của nhạc sĩ Phạm Tuyên dành cho người chiến sĩ cảnh sát giao thông.

"Lụt từ ngã tư đường phố" được lấy giai điệu từ bài hát "Từ một ngã tư đường phố" của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Sau chuyến đi thực tế ở Quân khu IV năm 1971, nhạc sĩ Phạm Tuyên tình cờ dừng lại ở một ngã tư Hà Nội, nơi những cột đèn tín hiệu đầu tiên vừa được dựng lên. Giữa dòng xe tấp nập, hình ảnh người cảnh sát giao thông đứng dưới nắng, cần mẫn điều khiển dòng người qua lại khiến ông xúc động.

Từ đó, bài hát Từ một ngã tư đường phố ra đời, với giai điệu trong sáng và lời ca giàu cảm xúc: "Và trên ngã tư này đây, trong nắng mưa hay đêm ngày/Thân thiết dáng hình của người chiến sĩ giữ trật tự an ninh/ Bảo vệ hạnh phúc cho câu ca rộn rã lúc bình minh…”.

Ca khúc được Bộ Công an chọn là một trong 10 ca khúc truyền thống của lực lượng Công an nhân dân. Vượt ra ngoài phạm vi ngành công an, ca khúc được đông đảo công chúng, các ngành, các giới yêu thích, thường được trình diễn trong các sự kiện văn hóa nghệ thuật.

Gần bốn thập kỷ sau khi ca khúc rời, ê-kíp Táo quân liên hệ xin phép đặt lại lời bài hát để phục vụ chương trình đêm 30 Tết, nhạc sĩ Phạm Tuyên mỉm cười đồng ý. Nhiều người sau đó hỏi vì sao ông chấp nhận cho “chế” lại ca khúc vốn mang ý nghĩa sâu sắc. Ông chỉ nhẹ nhàng đáp: “Người ta có yêu quý bài hát của mình thì mới dùng".

Đến nay, phiên bản Lụt từ ngã tư đường phố đã vượt ra khỏi khuôn khổ một bài nhạc chế để trở thành "ký ức đô thị" của người Hà Nội. NSND Tự Long từng chia sẻ: "Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là mang tiếng cười cho khán giả, không ngờ bài hát ấy lại sống lâu đến vậy. Có lẽ vì nó nói đúng tâm trạng người dân Hà Nội - châm biếm nhưng không cay nghiệt, buồn mà vẫn lạc quan".