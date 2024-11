VSMCamp & CSMOSummit 2024 khởi động với gần 40 bài tham luận trong ngày đầu tiên

(VTC News) -

Ngày 22/11– Đại hội Sales và Marketing toàn quốc (VSMCamp) và Hội nghị cấp cao các Giám đốc Sales và Marketing (CSMOSummit) mùa thứ 8 trở lại với chủ đề “FORWARD+ Chiến lược sales và marketing trong kỷ nguyên phát triển bền vững”.

Trong ngày đầu tiên của chuỗi sự kiện, hơn 60 diễn giả, chuyên gia; các cơ quan truyền thông, báo chí; những người hoạt động và có mối quan tâm tới lĩnh vực sales & marketing cùng sinh viên các trường Đại học đã hội tụ tại sự kiện sales và marketing lớn nhất năm.

Toàn cảnh hội trường

Với gần 40 bài phát biểu, tham luận (speech/keynote), phiên đối thoại (fireside chat) và phiên thảo luận (panel discussion) lớn nhỏ, VSMCamp 2024 đã đem đến bức tranh toàn cảnh về xu hướng phát triển bền vững và định hướng cho các hoạt động kinh doanh, marketing và truyền thông trong chiến lược phát triển bền vững của các doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung.

Những chia sẻ hài hòa giữa tính chuyên môn học thuật và kinh nghiệm thực tiễn của các chuyên gia đầu ngành và các giáo sư của VinUni, đã cùng với người tham dự giải mã xu hướng phát triển bền vững, những chiến lược sales và marketing tích hợp chặt chẽ giữa các yếu tố ESG, cùng với việc xây dựng các chiến lược sales và marketing xanh, quảng cáo và truyền thông bền vững.

Phiên thảo luận mở

Nội dung sáng 22/11

Giữ vai trò chủ trì nội dung thảo luận mở màn trong buổi sáng ngày đầu tiên của chuỗi sự kiện, ông Trần Ngọc Anh - Chủ tịch CSMO Việt Nam, Founder & CEO MGi PropTech nhấn mạnh: “Sales & Marketing là đầu tàu của doanh nghiệp và hiệu quả của bộ phận này quyết định sự phát triển bền vững của tổ chức.

Trong bối cảnh thị trường biến động không ngừng, chủ đề Sustainability năm nay được lựa chọn nhằm phản ánh thách thức lớn nhất của thời đại: cân bằng giữa lợi nhuận và phát triển bền vững. Tôi tin rằng những chia sẻ từ hơn 60 diễn giả tại đại hội sẽ mang đến góc nhìn sâu sắc và sự chuẩn bị vững vàng cho tầm nhìn năm 2025”.

Ông Stephen Kreppel

Là người trình bày bài tham luận đầu tiên mang tên “Green Consumption and Export”, ông Stephen Kreppel - CEO của The Nation Consultancy cho rằng, thị trường “tiêu thụ xanh” đang mở ra cơ hội to lớn cho Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất và xuất khẩu.

Ông nhấn mạnh rằng để cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đặc biệt tại Mỹ và châu Âu, các doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung vào ba yếu tố then chốt: đảm bảo chất lượng sản phẩm, chứng minh tính bền vững và thúc đẩy hợp tác ngành hàng để xây dựng thương hiệu quốc gia mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng sự chân thực và minh bạch là chìa khóa để thu hút người tiêu dùng có ý thức, vừa đề cao các sản phẩm thân thiện với môi trường, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn về quyền con người và động vật. Kết hợp giữa sản xuất bền vững và trải nghiệm du lịch chân thực chính là hướng đi sáng tạo giúp gia tăng giá trị sản phẩm truyền thống Việt Nam, mở ra tiềm năng lớn trên thị trường tiêu thụ xanh toàn cầu.

Ông Trần Bằng Việt

Trong bài phát biểu tâm huyết với chủ đề “Vững bền để phát triển hay phát triển nhưng vững bền”, ông Trần Bằng Việt - Chuyên gia tư vấn cấp cao, Tổng giám đốc điều hành Đông A Solutions, đã đặt ra một câu hỏi mang tính thời đại: Làm thế nào để doanh nghiệp vừa phát triển mạnh mẽ, vừa đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao về bền vững?

Theo ông, phát triển bền vững không còn là một lựa chọn mà đã trở thành chiến lược bắt buộc, giúp doanh nghiệp xây dựng giá trị dài hạn và niềm tin từ công chúng.

Dựa trên ba trụ cột chính là môi trường, xã hội và kinh tế, ông Việt gợi mở hai hướng đi phù hợp cho doanh nghiệp Việt Nam là đầu tư bài bản ngay từ đầu với chiến lược “Vững bền để phát triển”, hoặc áp dụng từng bước đổi mới với phương châm “Phát triển nhưng vững bền”.

Ông đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa tài nguyên và minh bạch trách nhiệm với cộng đồng để tránh rủi ro “tẩy xanh” (greenwashing). Với sự chuẩn bị bài bản và hợp tác chiến lược, doanh nghiệp không chỉ đạt hiệu quả kinh tế mà còn tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khách hàng và đối tác.

Ông Marc Kramer

Chia sẻ về “Tác động của AI đến tiếp thị bền vững: 5 năm tới”, Giáo sư Marc Kramer - Giảng viên chuyên ngành Khởi nghiệp, đồng Giám đốc chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh VinUni đã nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo (AI) ngày nay đã trở nên vô cùng quan trọng trong đời sống và các công cụ hiện đại, giúp chúng ta cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, phát triển các ý tưởng bền vững và giảm thiểu tác động môi trường.

Trong đó, các công nghệ như thực tế ảo (AR), thực tế ảo tăng cường (VR) và Metaverse đã mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong việc lên chiến lược tiếp thị đến khách hàng mục tiêu. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, vấn đề đạo đức và quyền riêng tư của người dùng cũng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý đến sự riêng tư và những nội dung cá nhân hoá, khi người dùng luôn mong muốn có được những trải nghiệm đáp ứng với nhu cầu mà không xâm phạm đến quyền riêng tư của họ.

Bà Nguyễn Thị Thành Thực

Sau khi làm rõ được tác động của trí tuệ nhân tạo đến tiếp thị bền vững, sự kiện tiếp nối với phiên đối thoại “Con đường phát triển bền vững cho nông nghiệp Việt để chinh phục thị trường thế giới”.

Trong phần này, bà Nguyễn Thị Thành Thực - Founder, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Autoagri cùng ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Le Bros, Phó Chủ tịch CSMO Vietnam đã mở ra những góc nhìn sâu sắc về tiềm năng và thách thức của nông nghiệp Việt Nam trên hành trình hội nhập toàn cầu.

Theo bà Thực, quốc tế hóa ẩm thực Việt Nam không chỉ là một hướng đi chiến lược, mà còn là “chìa khóa” để xây dựng nền nông nghiệp bền vững, dựa trên giá trị cốt lõi từ người nông dân và các sản phẩm bản địa. Bà nhấn mạnh, việc chuẩn hóa và nâng tầm ẩm thực Việt theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp định vị thương hiệu quốc gia mạnh mẽ hơn, trong khi vẫn cần chú trọng vào các yếu tố như chống lãng phí thực phẩm, bảo đảm an ninh dinh dưỡng và khai thác các lợi thế tự nhiên để sản xuất bền vững.

Với sự kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch, cùng ứng dụng công nghệ hiện đại, nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có cơ hội phát triển bền vững và tạo giá trị vượt trội trên thị trường toàn cầu.

Nếu để chọn ra một trong những hoạt động nổi bật tại VSMCamp & CSMOSummit 2024 với các phần tranh luận và chia sẻ kiến thức thú vị, chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua phiên thảo luận mở “Phát triển bền vững – chiến lược kinh doanh hay là sự lựa chọn mang tính đạo đức?”.

Phiên thảo luận có sự tham gia của 4 diễn giả, chuyên gia: ông Trần Bằng Việt - Chuyên gia tư vấn cấp cao, Tổng giám đốc điều hành Đông A Solutions; ông Trần Tuấn Việt - CMO, F88; ông Stephen Kreppel - CEO, the Nation Consultancy; bà Huỳnh Thị Xuân Liên - Chủ tịch CAO Fine Jewellery, Phó Chủ tịch CSMO.

Các diễn giả đã chia sẻ những quan điểm sâu sắc về cách thức áp dụng các nguyên tắc bền vững vào mô hình kinh doanh, đồng thời thảo luận về các thách thức và cơ hội trong việc xây dựng thương hiệu bền vững giữa bối cảnh thế giới ngày càng chú trọng đến trách nhiệm đạo đức.

Nội dung chiều 22/11

Với khối lượng nội dung dày đặc và chuyên sâu, chiều ngày 22/11, sự kiện tập trung vào 10 nội dung thảo luận then chốt, khai mở những góc nhìn mới để doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh đầy biến động: từ tầm quan trọng của ESG và đạo đức kinh doanh đến hành trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững.

Sự kiện còn nhấn mạnh chiến lược chuyển đổi xanh, tạo nên giá trị vượt trội trong sales, marketing, trải nghiệm khách hàng, cùng với phát triển sản phẩm hướng tới cộng đồng và môi trường.

Ngoài ra, các phiên thảo luận cũng làm sáng tỏ mối quan hệ giữa truyền thông xanh, trách nhiệm xã hội và sự phát triển của thương mại điện tử bền vững. Đặc biệt, những giải pháp trong việc xây dựng nguồn nhân sự và nâng tầm quan hệ chiến lược giữa doanh nghiệp và agency sẽ cung cấp chìa khóa để thúc đẩy tăng trưởng lâu dài.

Tham gia các phiên thảo luận là các diễn giả, chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, như: ông Nguyễn Dương - Founder và Chủ tịch, VPERIA; ông Nguyễn Đình Thành - Nhà đồng sáng lập Elite PR School; ông Trần Tuấn Việt - CMO, F88; bà Đặng Thuý Hà - Giám đốc nghiên cứu hành vi khách hàng, NielsenIQ Việt Nam; bà Phạm Thị Mỹ Lệ - Chủ tịch HĐQT, Le & Associates; ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT, Phúc Sinh Group; bà Đỗ Thuỳ Dương - Founder & CEO, TalentPool; ông Xavier Depouilly - Tổng giám đốc, Indochina Research (Vietnam) Ltd...

Các phiên thảo luận bao gồm:

● Nội dung thảo luận 1 - ESG & đạo đức kinh doanh

● Nội dung thảo luận 2 - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững

● Nội dung thảo luận 3 - Sales & marketing trong chiến lược chuyển đổi xanh

● Nội dung thảo luận 4 - Trải nghiệm khách hàng và quan hệ khách hàng dựa trên giá trị bền vững

● Nội dung thảo luận 5 - Marketing bền vững

● Nội dung thảo luận 6 - Phát triển sản phẩm trong chiến lược bền vững

● Nội dung thảo luận 7 - Truyền thông xanh và trách nhiệm xã hội

● Nội dung thảo luận 8 - Chiến lược sales và thương mại điện tử bền vững

● Nội dung thảo luận 9 - Xây dựng nguồn nhân sự bền vững

● Nội dung thảo luận 10 - Diễn đàn xây dựng quan hệ Agency & Client bền vững

Ngày 23/11, sự kiện sẽ tiếp tục hành trình khám phá những giải pháp chiến lược nhằm xây dựng nền tảng phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu. Các phiên thảo luận tập trung vào các vấn đề cốt lõi như: tính bền vững, ứng dụng AI và tối ưu hiệu quả, phương pháp xây dựng tổ chức thích ứng và cách thức kế thừa di sản để thúc đẩy sự tăng trưởng.

Bên cạnh đó, CSMOSummit 2024 sẽ khắc họa sâu sắc vai trò của giá trị văn hóa cốt lõi trong việc thúc đẩy tăng trưởng nhanh, đồng thời định hình Chất Việt trong quản trị hiện đại. Những định hướng để làm chủ sự nghiệp ngành marketing và củng cố niềm tin thương hiệu sẽ tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển dài hạn.

Đặc biệt, sự kiện cũng công bố chương trình hành động và lễ ký kết của Cộng đồng Sales & Marketing vì Sự phát triển bền vững (SM4S), mở ra hướng đi cụ thể và dài hạn cho các doanh nghiệp và thành viên tham gia.

Trong bối cảnh phát triển bền vững đang trở thành xu hướng tất yếu, chiến lược sales và marketing của các doanh nghiệp cũng phải thích ứng và đổi mới để đáp ứng những yêu cầu đang thay đổi của thị trường và xã hội. VSMCamp và CSMOSummit 2024 được tổ chức nhằm mục tiêu đồng hành cùng những người hoạt động trong lĩnh vực sales, marketing và truyền thông cũng như các chủ doanh nghiệp tự tin đón đầu xu thế phát triển bền vững.

Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp thích ứng với xu hướng toàn cầu mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh, xây dựng thương hiệu mạnh mẽ và tạo dựng giá trị lâu dài cho cả doanh nghiệp và xã hội.

Qua tám lần triển khai, Ban Tổ chức đã chứng kiến nhu cầu được giao lưu, kết nối để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của những người hoạt động trong ngành là rất lớn.

Có thể nói, VSMCamp và CSMOSummit đã trở thành sân chơi uy tín và chất lượng của giới sales, marketing và truyền thông tại Việt Nam, là nơi đón đầu những xu hướng mới nhất, nóng nhất, tạo điều kiện cho những người làm nghề có thể kết nối với các chuyên gia hàng đầu dày dặn kinh nghiệm, qua đó kịp thời nắm bắt được những bí quyết "làm chủ" cuộc chơi sales và marketing đầy thách thức và cơ hội.

VSMCamp và CSMOSummit là sự kiện chuyên ngành về sales và marketing, quảng cáo và truyền thông thường niên uy tín và được mong chờ nhất năm do CLB các Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam cùng Công ty Le Bros tổ chức. Sự kiện là nơi kết nối những người trong ngành, nâng cao năng lực chuyên môn và cập nhật những xu thế chung của thế giới.