VPBank - đồng hành cùng King of Kpop, mở đường cho uy tín thương hiệu nội địa

(VTC News) -

VPBank với tư cách Title Sponsor (nhà tài trợ danh xưng) G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank không chỉ là câu chuyện của một nhà tài trợ mà còn là minh chứng cho vị thế và uy tín của thương hiệu Việt Nam với đối tác quốc tế.

Nhà tài trợ danh xưng - vị trí cao nhất, quyền lực nhất

Chưa đầy 3 tháng sau cơn mưa huyền thoại VPBank K-Star Spark, VPBank tiếp tục trở lại với danh vị cao nhất, xuất hiện sau cụm từ quyền lực “Presented by” cho World Tour của G-DRAGON, với tên gọi chính thức là: G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank.

Điều này, khiến không ít người “ngả mũ” vì “tài trợ danh xưng” là một “title” rất khó đàm phán, nhất là với các chuyến lưu diễn quốc tế của các nghệ sĩ lớn. Vậy mà VPBank đã làm được, mà lại còn là world tour của G-DRAGON – người được mệnh danh là ông hoàng K-pop có sức ảnh hưởng toàn cầu.

“Nhà tài trợ danh xưng” là đối tác thương mại cấp cao nhất của một buổi hòa nhạc hoặc tour diễn, có tên thương hiệu được tích hợp chính thức vào tiêu đề sự kiện và được định vị là đơn vị chính được đứng cùng với tên nghệ sĩ hoặc tour như G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI presented by VPBank.

Với các chuyến lưu diễn thế giới, nghệ sĩ và danh tiếng nghệ sĩ là trung tâm. Và với độ nổi tiếng như G-DRAGON thì chẳng cần nhà tài trợ nào, world tour của anh vẫn sẽ kiếm bộn tiền. Điều này đã được minh chứng bởi những đêm sold out liên tiếp, tăng thêm đêm diễn liên tiếp G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tại Macau hay Đài Bắc.

Vì vậy, “tài trợ danh xưng” với world tour thực chất là câu chuyện về vị thế của thương hiệu “được chọn”. Không chỉ có tiền (mà đương nhiên là rất nhiều tiền), một thương hiệu phải đủ mạnh, đủ uy tín mới có thể đường hoàng đứng cạnh tên nghệ sĩ trong những chuyến lưu diễn toàn cầu.

Trong 4 phase của World Tour, không phải chặng dừng chân nào của G-DRAGON cũng có “Nhà tài trợ danh xưng”, nhưng một khi đã có thì đa số sẽ là các ngân hàng, tập đoàn có quy mô toàn cầu như CTBC Bank (chặng Đài Bắc), Hong Leong Bank (Kuala Lumpur), HSBC (Hong Kong), UOB (Jakarta)... tất cả đều là đơn vị có tầm ảnh hưởng quốc tế.

Có thể thấy, điều kiện của phía G-DRAGON đưa ra cho thương hiệu muốn có được vị trí này không đơn giản. Vì vậy, việc VPBank - một ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam trở thành “Nhà tài trợ danh xưng” 2 đêm trong tuyến lưu diễn thế giới của G-DRAGON là điều chưa có tiền lệ, nếu không phải nói là đột phá.

VPBank có lẽ đã phải vượt qua nhiều đối thủ mạnh để có thể giành lấy vị trí này, ngạo nghễ ngang hàng với các "ông lớn" quốc tế trong chuyến lưu diễn đình đám của G-DRAGON.

Là “Nhà tài trợ danh xưng” duy nhất tại hai đêm diễn tại Việt Nam của G-DRAGON, trước hết thương hiệu VPBank sẽ được đưa vào tên gọi chính thức của đêm diễn, đầy đủ và rõ ràng: G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank với logo được đặt ở vị trí cao nhất, khẳng định tầm quan trọng của “Title Sponsor”.

Bên cạnh đó, là nhiều quyền lợi ưu tiên như quyền được sử dụng hình ảnh chính thức, quyền đặt logo trong quảng cáo hoặc sản phẩm đồng thương hiệu, quyền có một ngày mua vé sớm dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng....

Những quyền lợi “tối thượng” đó đủ để chứng minh tài trợ danh xưng là vị thế cao cấp nhất, quyền lực nhất dành cho một thương hiệu đồng hành.

Tín hiệu tích cực cho xu hướng thương hiệu nội địa vươn ra toàn cầu

Khoảng hơn 2 năm trở lại đây, sao K-Pop, US-UK, Thái Lan... liên tục đến Việt Nam lưu diễn nhưng sự xuất hiện của một thương hiệu nội địa được đặt ngang hàng với nghệ sĩ trong tên sự kiện chính thức là điều hiếm gặp. Vậy mà chỉ trong nửa cuối năm 2025, VPBank đã hai lần được gọi tên.

Tương tự như cách G-DRAGON lặn sâu suốt thời gian dài, nhưng khi trở lại lập tức chiếm lĩnh bảng xếp hạng âm nhạc, thời trang, truyền thông, VPBank khá im ắng trong cuộc đua tài trợ nhưng khi quyết định nhập cuộc thì chính là vị trí cao nhất, được thèm muốn nhất trong tour diễn của "huyền thoại K-Pop".

Vị trí này không chỉ chứng minh thực lực, tiềm năng khủng của ngân hàng xanh lá mà còn góp phần nâng cao uy tín, năng lực của thương hiệu Việt khi đồng hành cùng các dự án giải trí mang tầm cỡ quốc tế.

Hay nói cách khác, hai đêm diễn sắp tới không chỉ là “concert G-DRAGON”, mà còn là biểu tượng của một cuộc gặp gỡ giữa văn hóa toàn cầu và thương hiệu quốc nội một cách “môn đăng hậu đối”. Bước đi này của VPBank có thể coi là một trong những dấu chân mở đường cho thương hiệu nội địa trong "cuộc chơi toàn cầu".

VPBank K-Star Spark được xem “bom tấn” trong lịch sử K-pop Việt Nam.

Trong mắt công chúng, VPBank không chỉ là một ngân hàng, mà là biểu tượng của tinh thần sáng tạo, dám thử thách và không ngừng đổi mới. Ở góc nhìn của người làm thương hiệu, VPBank đang minh chứng cho cách một thương hiệu Việt có thể “thấu hiểu cảm xúc” của khách hàng thay vì chỉ đơn thuần “bán sản phẩm”.

Dưới góc nhìn kinh doanh, việc trở thành “nhà tài trợ danh xưng” đồng hành cùng G-DRAGON không chỉ là một bước đi truyền thông táo bạo, mà còn là chiến lược thương hiệu mang lại hiệu quả kinh doanh khởi sắc.

Minh chứng tiêu biểu là đại nhạc hội VPBank K-star Spark đã tạo cú hích mạnh mẽ cho hoạt động kinh doanh của VPBank khi số thẻ tín dụng mở mới tăng 45%, chi tiêu qua thẻ tăng hơn 51%, gần 30.000 tài khoản Super Sinh Lời được mở, và số dư tài khoản thanh toán tăng thêm hơn 4.000 tỷ đồng.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi khi khách hàng yêu thần tượng và hài lòng với trải nghiệm, họ cũng sẽ yêu luôn sản phẩm, sử dụng dịch vụ và gắn bó dài lâu với VPBank – thương hiệu đã đồng hành cùng cảm xúc của họ.

Còn với chính nhân viên VPBank, niềm tự hào ấy được gói gọn trong một câu nói đầy kiêu hãnh: “Xin chào, tôi là nhân viên của ngân hàng hai lần liên tiếp đồng hành cùng G-DRAGON.”