Ngày 12/5, tại Thủ đô Minsk, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) ký kết Thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Belarus.

VOV là cơ quan truyền thông đầu tiên của Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác với tổ chức truyền thông công lớn nhất của Cộng hòa Belarus.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc VOV và ông Ivan Eismont, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Belarus ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực truyền thông dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Cộng hòa Belarus.

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác này, hai Đài sẽ tăng cường trao đổi chương trình phát thanh, nội dung số; phối hợp sản xuất chương trình; chia sẻ dữ liệu truyền thông; tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ và trao đổi đoàn công tác.

Thỏa thuận hợp tác là cơ sở để hai bên từng bước thực hiện các hoạt động hợp tác thiết thực, đáp ứng nhu cầu của mỗi bên trong thời gian tới.

Đặc biệt, các chương trình có bản quyền nội dung giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa, âm nhạc, du lịch, thành tựu hợp tác của Belarus và Việt Nam sẽ được hai Đài trao đổi và đăng tải, phát sóng nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá và nhận thức của người dân hai nước.

Đến nay, VOV thiết lập quan hệ hợp tác chính thức với hơn 30 tổ chức truyền thông quốc gia lớn trong khu vực và trên thế giới.

Quan hệ hợp tác với Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Belarus nằm trong chiến lược mở rộng mạng lưới hợp tác truyền thông với các quốc gia có mối quan hệ hợp tác truyền thống, tốt đẹp với Việt Nam trong khu vực Đông Âu.

Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Belarus là tổ chức truyền thông công lớn nhất tại Belarus và là một trong những công ty truyền thông nhà nước lớn nhất ở khu vực Đông Âu.

Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Belarus bắt đầu phát sóng phát thanh vào tháng 11/1925, phát sóng truyền hình từ ngày 1/1/1956.

Cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Belarus gồm 8 kênh truyền hình (Đài Truyền hình Quốc gia Belarus) và 5 kênh phát thanh (Đài Phát thanh Quốc gia Belarus).

Gồm: TV channel 'Belarus 1'; TV channel 'Belarus 2'; TV channel 'Belarus 3'; TV Channel 'Belarus 4'; TV Channel 'Belarus 5'; TV Channel 'Belarus 24'; TV Channel 'First Information'; TV channel 'NTV-Belarus'; First National Channel of Belarusian Radio; Radio channel 'Culture'; Radio 'Belarus'; Radio station 'Stalitsa'; Radio station 'Radius FM'; Sport5.by; News.

Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Belarus đặc biệt coi trọng việc phát triển hợp tác quốc tế và đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 60 tổ chức truyền thông lớn trên thế giới. Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Belarus cũng là thành viên tích cực của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á Thái Bình Dương (ABU) và Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Âu.