Võ Trạng nguyên cuối cùng của nhà Thanh đánh bại Hoắc Nguyên Giáp trong 3 chiêu

(VTC News) -

Theo dòng lịch sử, đến thời nhà Thanh, chế độ tuyển chọn Võ Trạng nguyên của Trung Quốc đã tồn tại khoảng 1.000 năm. Vào thời Quang Tự, Võ Trạng nguyên cuối cùng của nhà Thanh, Trương Tam Giáp, ra đời, và câu chuyện của ông đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong xã hội lúc bấy giờ.

Trương Tam Giáp là ai?

Trương Tam Giáp, tự Đỉnh Thần, hiệu Khôi Hiên, còn gọi là Vinh Giáp, sinh ngày 5/10/1876 tại làng Hộ Bộ Trại, Khai Châu (nay là Phổ Dương, Hà Nam),

Trương Tam Giáp sinh ra trong một gia đình võ thuật nghèo khó, gia tộc nhiều đời luyện võ. Cha và ông nội của ông đều tinh thông võ nghệ, đặc biệt ông nội từng đi khắp nơi học võ, sau khi về quê tự học thành tài và mở võ đường riêng. Trương Tam Giáp từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú võ thuật xuất chúng, năm 7 tuổi đã thành thạo một số chiêu thức cơ bản.

Trương Tam Giáp là Võ Trạng nguyên cuối cùng của nhà Thanh

Năm 16 tuổi, ông đã trở thành một võ sĩ cao lớn, sức mạnh phi thường. Để nâng cao võ nghệ, ông lần lượt bái An Vạn Kiệt - bậc thầy Hồng quyền, và đại sư võ thuật Dương Quốc Xương làm thầy. Dưới sự hướng dẫn của Dương Quốc Xương, Trương Tam Giáp không chỉ luyện được võ công cao cường mà còn giỏi cưỡi ngựa bắn cung và sử dụng đại đao. Võ thuật của ông gần như toàn diện, Dương Quốc Xương từng khen ngợi: “Môn đồ của ta đông như mây, nhưng chỉ có Tam Giáp là hiếm có".

Vào thời Quang Tự, Trương Tam Giáp tham gia kỳ thi hương và đạt vị trí thứ nhất, trở thành võ cử nhân. Năm sau, ông đến kinh thành dự thi võ cử. Trong kỳ thi này, ông đứng đầu ở các môn cung tên, đao kiếm, cưỡi ngựa, và cuối cùng, trong kỳ thi đình, ông thể hiện võ nghệ xuất sắc với một thanh đại đao nặng 90 cân. Hoàng đế Quang Tự khâm phục, phong ông làm Võ Trạng nguyên và bổ nhiệm làm ngự tiền thị vệ.

Tuy nhiên, trong lòng Trương Tam Giáp vẫn không hoàn toàn yên ổn. Dù trở thành thị vệ của hoàng đế, ông vẫn cảm thấy võ nghệ của mình không đủ để đối phó với những khó khăn từ ngoại bang mà đất nước đang đối mặt. Cùng lúc đó, tại quê nhà, Hoắc Nguyên Giáp nghe danh tiếng của ông và đến thách đấu.

Đánh bại Hoắc Nguyên Giáp trong 3 chiêu

Họ mời một số võ sư nổi tiếng trên giang hồ làm trọng tài. Theo lời kể, trong trận đấu, Trương Tam Giáp vì kính trọng Hoắc Nguyên Giáp nên không ra tay, mà đặt ra quy tắc: nếu Hoắc Nguyên Giáp có thể khiến ông di chuyển vị trí, ông sẽ nhận thua; ngược lại, Hoắc Nguyên Giáp thua. Sau khi Hoắc Nguyên Giáp dồn toàn lực tung cú đá đầu tiên, Trương Tam Giáp không hề nhúc nhích, đứng vững như bàn thạch.

Hoắc Nguyên Giáp tiếp tục đá thêm vài cú, nhưng Trương Tam Giáp vẫn bất động, tựa như một pho tượng. Lúc này, Hoắc Nguyên Giáp nhận ra đối thủ thực sự có bản lĩnh, liền chủ động nhận thua và lớn tiếng khen ngợi Trương Tam Giáp. Theo ghi chép, chỉ trong 3 chiêu Hoắc Nguyên Giáp đã phải chịu thua. Từ đó, danh tiếng của Trương Tam Giáp càng vang dội.

Hoắc Nguyên Giáp từng thất bại khi so tài với Trương Tam Giáp

Sau khi Trương Tam Giáp hồi hương, ông đột ngột mắc bệnh nặng. Dù được chữa trị, bệnh tình của ông không thuyên giảm. Trương Tam Giáp qua đời không lâu sau đó ở tuổi 22. Cái chết của ông khiến mọi người vô cùng tiếc nuối, vì ông chưa kịp cống hiến nhiều hơn cho đất nước.

Đáng chú ý, không lâu sau khi Trương Tam Giáp đỗ Trạng nguyên, chế độ võ khoa cử bị bãi bỏ vì nhiều lý do. Do đó, ông trở thành Võ Trạng nguyên cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc.

Việc bãi bỏ võ cử không phải ngẫu nhiên. Theo sự thay đổi của thời đại, sự phổ biến của súng ống khiến hệ thống tuyển chọn võ thuật truyền thống trở nên lỗi thời. Cuối cùng, hoàng đế Quang Tự ra chiếu chỉ bãi bỏ võ cử, cho rằng những kỹ năng võ thuật truyền thống đã không còn phù hợp với chiến tranh hiện đại.