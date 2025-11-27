Võ Tắc Thiên đẹp nhất màn ảnh: Từng phải ngồi tù, U80 lẻ bóng sau 4 lần đổ vỡ

(VTC News) -

Võ Tắc Thiên được xem là tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Tác phẩm được công chiếu lần đầu năm 1995, trở thành một trong những phim kinh điển về cuộc đời nhân vật Võ Tắc Thiên.

Trong nhiều năm lên sóng với vô số phiên bản, Lưu Hiểu Khánh đến nay vẫn được khán giả gọi là “Võ Tắc Thiên đẹp nhất màn ảnh”.

"Quốc bảo" của điện ảnh Trung Hoa

Lưu Hiểu Khánh sinh năm 1950 và được mệnh danh là "quốc bảo của điện ảnh Trung Hoa". Sự nghiệp nghệ thuật của bà trải dài hơn nửa thế kỷ với những đóng góp lớn cho màn ảnh Hoa ngữ.

Năm 1995, vai diễn Võ Tắc Thiên trong bộ phim cùng tên đưa tên tuổi nữ diễn viên nổi danh khắp châu Á.

Võ Tắc Thiên là vai diễn thành công nhất sự nghiệp Lưu Hiểu Khánh.

Khi phim lên sóng, Lưu Hiểu Khánh nhanh chóng nổi tiếng. Bà toát lên được thần thái quyền lực ngút ngàn, vẻ đẹp quyến rũ của nhân vật. Vai diễn Võ Tắc Thiên khiến Lưu Hiểu Khánh trở thành một trong những diễn viên thành công nhất Trung Quốc.

Trong sự nghiệp, Lưu Hiểu Khánh 6 lần giành giải Ảnh hậu Bách Hoa - Kim Kê, 3 năm liên tiếp giành cúp vàng Bách Hoa, đây đều là những giải thưởng điện ảnh uy tín của làng giải trí Hoa ngữ.

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, bà còn tận dụng danh tiếng để phát triển lĩnh vực kinh doanh. Bà từng được xếp vào danh sách người phụ nữ quyền lực hàng đầu Trung Quốc, đứng thứ 45 trong danh sách 50 người giàu nhất do tạp chí Forbes tổng kết vào năm 1999.

Phải ngồi tù vì ồn ào trốn thuế

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lưu Hiểu Khánh bất ngờ vướng ồn ào khi bị điều tra vi phạm luật kinh doanh, trốn thuế vào năm 2002. Bà phải ngồi tù 422 ngày và phạt thêm 5,73 triệu NDT (gần 20 tỷ đồng). Scandal này nhấn chìm sự nghiệp, danh tiếng của Lưu Hiểu Khánh.

Trong cuốn hồi ký, Lưu Hiểu Khánh gọi đó là những ngày tồi tệ nhất của đời mình. Nữ nghệ sĩ kể, đó là giai đoạn bà như rơi xuống vực sâu, sợ hãi, khủng hoảng tột cùng. Nhưng rồi, bà dần mạnh mẽ, lạc quan và suy nghĩ tích cực.

Sự nghiệp của nữ diễn viên bị nhấn chìm bởi ồn ào trốn thuế.

Ra tù, Lưu Hiểu Khánh gây dựng lại sự nghiệp khi lao vào đóng phim, kiếm tiền trả nợ. Từ một cái tên tầm cỡ, bà chỉ được mời những vai nhỏ, thậm chí là quần chúng vì ồn ào ngồi tù. Tuy nhiên nữ nghệ sĩ không cảm thấy xấu hổ mà chỉ biết ơn những người vẫn cho bà cơ hội kiếm tiền.

Nhờ tài năng diễn xuất, bà dần lấy lại vị trí diễn viên chính, tiếp tục khẳng định được vị trí "bảo bối" của điện ảnh Hoa ngữ. Những năm qua, Lưu Hiểu Khánh vẫn miệt mài đóng phim và làm việc không biết mệt mỏi.

Sống cô đơn sau 4 lần đổ vỡ

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Lưu Hiểu Khánh cũng là tâm điểm của dư luận. Bà được coi là mỹ nhân đào hoa bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ khi trải qua vô số mối tình và 4 lần đổ vỡ hôn nhân. Có thể nói, cuộc đời của bà ly kỳ như cuốn phim.

Lưu Hiểu Khánh cũng thừa nhận rằng, bà trải qua nhiều cuộc hôn nhân nhưng các mối quan hệ đều không lâu bền. Do vậy, nữ nghệ sĩ hiểu rằng, bản thân không thể mang đến cho con môi trường sống ổn định, cũng không chắc có thể nuôi dạy con trở thành những người đóng góp cho xã hội. Vì vậy, bà đã chọn không làm mẹ.

Nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi 75 của Lưu Hiểu Khánh.

Những năm qua ngoài đóng phim, Lưu Hiểu Khánh hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, thường cập nhật ảnh, video và giao lưu khán giả. Nghệ sĩ còn luyện viết thư pháp, livestream bán tác phẩm thư pháp của mình.

Lưu Hiểu Khánh cho biết, ở tuổi U80, bà vẫn say mê làm việc, đi du lịch và theo đuổi những đam mê của bản thân. Đó cũng là lý do nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, tràn đầy năng lượng.