Võ sĩ Việt Nam thắng áp đảo giành 2 HCV, ban tổ chức SEA Games không tính

(VTC News) -

Chiều nay 11/12, đội tuyển MMA (võ thuật tổng hợp) giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng tại SEA Games 33. Tuy nhiên, thành tích này không được tính vào tổng số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam trên bảng xếp hạng.

Theo giải thích của lãnh đạo đội tuyển MMA Việt Nam tại SEA Games 33, võ thuật tổng hợp là một trong 3 môn trình diễn (hay biểu diễn). MMA là môn thể thao mới, chưa được công nhận chính thức trong chương trình thi đấu của các đại hội thể thao quốc tế.

Thông thường, ban tổ chức các kỳ SEA Games đưa một số môn trình diễn vào thi đấu nhằm quảng bá văn hóa thể thao quốc gia hoặc thử nghiệm đưa môn mới vào đại hội chính thức sau này. Võ thuật tổng hợp thuộc trường hợp thứ hai.

Ngay trước ngày diễn ra chung kết SEA Games 33, các liên đoàn MMA quốc gia trong khu vực đã ký biên bản ghi nhớ về việc xây dựng liên đoàn Đông Nam Á. Đây là cột mốc quan trọng đối với sự phát triển và phổ biến võ thuật tổng hợp trong khu vực.

Quàng Văn Minh là một trong 2 võ sĩ MMA Việt Nam giành HCV SEA Games 33.

Thành tích của MMA Việt Nam tại SEA Games 33

Trần Ngọc Lượng (nội dung hiện đại, hạng cân 60 kg) và Quàng Văn Minh (hiện đại, 65 kg) là 2 võ sĩ giành huy chương vàng MMA. Cả 2 vận động viên đều thể hiện áp đảo trong các trận chung kết cũng như tất cả các trận vòng loại trước đó.

Gặp Tan Yee Siang ở trận chung kết, Quàng Văn Minh tiếp tục thể hiện sự vượt trội về tốc độ và sức mạnh trong từng đòn đánh. Võ sĩ của Malaysia trụ được hết hiệp một nhưng bị hạ knock out kỹ thuật (TKO) trong hiệp 2 sau loạt hơn 50 cú đấm liên tiếp của Quàng Văn Minh.

Trần Ngọc Lượng không hạ gục được đối thủ như đồng đội. Dù vậy, nhà vô địch Lion Championship hạng 60 kg cho thấy sự vượt trội so với đối thủ người Indonesia để giành chiến thắng bằng kết quả chấm điểm của các giám định viên.

Võ sĩ thứ ba của đoàn Việt Nam thi đấu chung kết MMA hôm nay là Dương Thanh Bình - nhà vô địch Lion Championship, huy chương bạc MMA châu Á. Trong trận chung kết với Ani Retno (Indonesia), nữ võ sĩ của Việt Nam không phá giải được các đòn khóa siết của đối thủ và thua theo kết quả chấm điểm.

Hai tấm huy chương đồng của MMA Việt Nam thuộc về Phạm Văn Nam và Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa, đều là những võ sĩ đã hoặc đang giữ đai vô địch Lion Championship.

Võ sĩ duy nhất của đội tuyển MMA Việt Nam không giành huy chương là Lê Ngọc Thu.