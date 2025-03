(VTC News) -

Võ sĩ Lào tung đòn trời giáng khiến học trò 'vua Muay Thái' sấp mặt

Võ sĩ người Lào Nong Oh lần đầu tiên xuất hiện tại giải đấu của ONE - đấu trường MMA hàng đầu tại châu Á. Anh so tài với đối thủ chủ nhà Thái Lan là Khundet tại Bangkok tối 28/2.

Loạt đòn liên tiếp ở đầu hiệp 2 của Nong Oh khiến Khundet ngã gục xuống sàn đấu. Tay đấm người Thái Lan cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã xuống. Trọng tài xử thắng knock-out cho Nong Oh.