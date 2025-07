Vờ mua vé số, nam thanh niên giật sợi dây chuyền của cụ bà 83 tuổi ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 13/7, Công an xã Thăng An (TP Đà Nẵng) cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Khu vực IV, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn xã Thăng An.

Phan Công Kin tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 10h40 ngày 12/7, bà Hồ Thị Nên (SN 1942, trú thôn Phước Ấm, xã Thăng An) đang bán vé số trên đường liên thôn thuộc tổ 13 thì bị một thanh niên vờ mua vé số rồi giật sợi dây chuyền vàng (5 chỉ, trị giá khoảng 18,5 triệu đồng) bà đang đeo trên cổ và nhanh chóng tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng xác định và triệu tập đối tượng Phan Công Kin (SN 2005, trú thôn Lạc Câu, xã Thăng An) để làm việc.

Tại cơ quan công an, Kin khai nhận do nợ nần nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Sau khi gây án, Kin mang sợi dây chuyền vàng bán tại một tiệm vàng ở xã Thăng Bình được 5,7 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.