Vỏ lãi tông đò ngang trên sông Tiền: Tìm thấy thi thể người lái đò

(VTC News) -

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, sáng 13/12, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Hồ Hoàng Vũ (60 tuổi, ngụ xã Quới Sơn, tỉnh Vĩnh Long). Ông Vũ là người lái đò mất tích trong vụ tai nạn giữa vỏ lãi và đò ngang trên sông Tiền, đoạn qua phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, hôm 11/12.

Thi thể ông Hồ Hoàng Vũ được phát hiện gần khu vực chùa Liên Hoa, thuộc ấp Tân Hòa, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 4km.

Hiện thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng đưa lên bờ để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn giữa vỏ lãi và đò ngang.

Khoảng 19h15 ngày 11/12, anh Nguyễn Văn Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Long Giang, tỉnh An Giang) điều khiển vỏ lãi chở anh Lê Minh Phúc (43 tuổi, ngụ phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) chạy từ sông Bảo Định ra sông Tiền. Khi đến khu vực gần bến phà Tân Long (phường Mỹ Tho), vỏ lãi va chạm với chiếc đò ngang do ông Hồ Hoàng Vũ điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến đò ngang bị lật và chìm xuống sông. Anh Tuấn và anh Phúc kịp thời bơi vào bờ an toàn, còn ông Vũ bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau tai nạn, Công an phường Mỹ Tho phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức phong tỏa hiện trường, lập biên bản vụ việc và hỗ trợ trục vớt đò ngang, tìm kiếm nạn nhân.

Mới đây, cơ quan chức năng đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) cũng tiếp nhận tin báo về việc một người đàn ông được phát hiện tử vong trên chiếc thuyền trôi tự do trên biển.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 11/12, trong lúc đi câu trên vùng biển thuộc tỉnh Lâm Đồng, một ngư dân nhìn thấy chiếc thuyền trôi tự do, cách bờ vài hải lý.

Khi tiếp cận kiểm tra, người này phát hiện trên thuyền có một người đàn ông đã tử vong. Sau đó, chiếc thuyền được lai dắt vào bến Lăng Cô (đặc khu Phú Quý).

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, cơ quan chức năng nhanh chóng phát thông báo tìm thân nhân nạn nhân. Qua xác minh ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là ông V.V.H. (SN 1967, ngụ tại đặc khu Phú Quý).

Lực lượng chức năng sau đó hoàn tất hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vụ việc và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.