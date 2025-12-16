Võ Hoàng Yến tái hợp Hoàng Thùy trên sàn diễn, khán giả dậy sóng

Vietnam Beauty Fashion Fest XIII với chủ đề Season of Joy vừa diễn ra tại Vũng Tàu nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu.
Mở màn đêm diễn là bộ sưu tập Equinox (Giao thời hoàng kim) của nhà thiết kế Thanh Hương Bùi, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc cân bằng giữa ngày và đêm.
Với bảng màu cam, nâu, đỏ trầm, các thiết kế mang tinh thần tiết chế, tập trung vào phom dáng và chuyển động, tạo cảm giác mạnh mẽ nhưng không phô trương.
Quán quân The Face Vietnam 2024 Huỳnh Tú Anh đảm nhận vai trò first face, dẫn dắt mạch cảm xúc xuyên suốt phần trình diễn cùng dàn người mẫu và các thí sinh Miss World Việt Nam 2025.
Tuy nhiên, cao trào của show diễn chỉ thực sự bùng nổ khi Võ Hoàng Yến và Hoàng Thùy xuất hiện ở vị trí vedette.
Đây là lần thứ 2 cả hai cùng sánh bước trên sàn diễn. Một người mang vẻ đẹp quyền lực, sắc sảo; người còn lại đại diện cho sự điềm tĩnh, nội lực. Khoảnh khắc ấy không chỉ khiến khán giả phía dưới liên tục reo hò mà còn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội sau đêm diễn.
Chia sẻ cảm xúc, Hoàng Thuỳ bày tỏ sự ngưỡng mộ và trân trọng đàn chị. Cô khẳng định Võ Hoàng Yến là top 1 siêu mẫu tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại, khó có ai đủ sức vượt qua.
Lấy cảm hứng từ khoảnh khắc ngày và đêm, Thanh Hương Bùi xây dựng các thiết kế dựa trên những cặp đối lập tưởng chừng mâu thuẫn: mềm mại và mạnh mẽ, nữ tính và quyền lực, truyền thống và đương đại.
Các thiết kế không phô trương kỹ thuật, mà chinh phục người xem bằng sự tiết chế. Phom dáng có cấu trúc rõ ràng nhưng vẫn giữ được độ uyển chuyển.
Chất liệu chuyển động cùng cơ thể, tạo nên cảm giác tự do, tự tại. Bảng màu được lựa chọn tinh tế, đủ để gợi cảm xúc nhưng không áp đảo thị giác.
Với Equinox, Thanh Hương Bùi tạo dấu ấn riêng và khẳng định vị thế của một nhà thiết kế theo đuổi thời trang độc bản, mang tinh thần quốc tế tại Việt Nam.
Bình luận