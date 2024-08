Vỡ đường ống dẫn nước thủy điện ở Sơn La

Ngày 25/8, đường ống dẫn nước của thủy điện Nậm La ở bản Sẳng, xã Chiềng Xôm (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) bị đá lăn xuống làm vỡ.

Vụ việc khiến nước từ đường ống tràn xuống phía dưới sườn dốc, đất đá bị xói mòn, nương ngô của 4 hộ dân sinh sống tại bản bị cuốn trôi.

Đá lăn xuống làm vỡ đường ống dẫn nước của thủy điện Nậm La.

Sau khi nhà máy đóng cửa đường ống để khắc phục sự cố thì mực nước đã dâng lên rất nhanh, gây ngập nhiều diện tích cây cối, hoa màu của bà con nông dân phía đầu đập thủy điện.

Nước từ đường ống tràn xuống phía dưới sườn dốc, khiến đất đá bị sói mòn, nương ngô của 4 hộ dân bị cuốn trôi.

Mực nước dâng nhanh là do những ngày qua trên địa bàn TP Sơn La có mưa to, nước từ các suối Nậm La, Phiêng Ngùa (Chiềng Xôm), bản Bó và bản Cọ (phường Chiềng An) tiếp tục đổ về đây.

Sau khi đóng cửa đường ống để khắc phục sự cố, mực nước dâng nhanh, gây ngập nhiều diện tích hoa màu của người dân.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND xã Chiềng Xôm báo cáo với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Sơn La và tỉnh Sơn La để khắc phục hậu quả, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.