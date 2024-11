VinWonders sẵn sàng khai trương, Vinhomes Grand Park thăng hạng giá trị

(VTC News) -

Mảnh ghép hoàn hảo của Vinhomes Grand Park

Chỉ vài tháng sau khi khai trương TTTM Vincom Mega Mall với chủ đề “Park-in-Mall” đầu tiên tại Việt Nam, quy mô gần 50.000m2, tới đây, Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn tiếp tục khai trương thêm VinWonders Grand Park.

Công viên VinWonders đầu tiên tại TP HCM sẽ mở ra một thiên đường vui chơi giải trí dành cho trẻ em và gia đình với nhiều trò chơi mới lạ, độc đáo, kết hợp cùng các trải nghiệm tham quan, mua sắm, thưởng thức ẩm thực đặc sắc...

Công viên giải trí VinWonders được xây dựng trong đại công viên 36ha với 5 khu chính. Trong đó, 3 khu đã hoàn thiện sẵn sàng mở cửa đón cư dân và du khách đến vui chơi, gồm Zone 2 - công viên trò chơi ngoài trời “Khu Vườn Mộng Mơ”, Zone 3 và 4 - công viên nước “Hòn Đảo Nhiệt Đới”. Zone 1 là khu Thương mại Dịch vụ và Zone 5 là Công viên Sinh thái hiện đang trong quá trình triển khai nhằm sớm đưa vào hoạt động trong thời gian tới.

VinWonders Grand Park đã hoàn thành và sẵn sàng khai trương phục vụ cư dân và du khách.

Được đầu tư khủng về quy mô, thiết kế, chất lượng trò chơi, kết hợp cùng sức sáng tạo không giới hạn, VinWonders hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đỉnh cao không thua kém các công viên chủ đề (themepark) tại Singapore hay Hong Kong như Disneyland, Universal Studios…

Chỉ cần đến với VinWonders, các gia đình và trẻ em sẽ được “hò hét” sảng khoái với các trò chơi cảm giác mạnh như “Cuộc phiêu lưu kỳ thú”, “Thế giới đảo ngược”, “Vòng xoáy siêu tốc”, “Lướt ván biển khơi”, “Quái thú trỗi dậy”… cùng vô số trò chơi hội chợ có thưởng hấp dẫn.

Ngoài ra, cư dân và du khách còn được hòa mình vào thiên đường nghỉ dưỡng rực rỡ sắc màu, thế giới thần tiên của những vườn hoa nhiệt đới, chụp ảnh check in với 15 cây ánh sáng cao 20m lấy cảm hứng từ Garden by the Bays của đảo quốc sư tử, chèo thuyền kayak trên biển nhân tạo…

VinWonders mang đến không gian vui chơi giải trí mới mẻ cho hơn 60.000 cư dân Vinhomes Grand Park và du khách TP.HCM, các khu vực lân cận.

Bên cạnh rất nhiều công trình tiện ích tầm cỡ, như TTTM Vincom Megal Mall, đại công viên rộng 36ha, quảng trường Golden Eagle, toà tháp văn phòng cao 43 tầng, bệnh viện quốc tế Vinmec, hệ thống trường học Vinschool, sân tập golf 2 tầng 36 slots, bến du thuyền… “vũ trụ giải trí” VinWonders sẽ là mảnh ghép sống động góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sống đa trải nghiệm tại Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn.

Sức bật đưa giá trị BĐS tại Vinhomes Grand Park thăng hạng

Hệ tiện ích hoàn chỉnh và đẳng cấp thuộc hệ sinh thái Vingroup tại Vinhomes Grand Park khẳng định tâm huyết của chủ đầu tư trong việc kiến tạo nên một không gian sống hoàn hảo và một cộng đồng cư dân hạnh phúc, thỏa ước mong “sống một đời thật đáng” của các gia đình. Tại đây, cư dân được thụ hưởng những giá trị tốt nhất về không gian sống xanh, bên cạnh các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, mua sắm, thưởng thức ẩm thực, vui chơi giải trí.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn triển khai các hoạt động cộng đồng phong phú nhằm mang đến một cuộc sống cân bằng, vui tươi, khỏe mạnh và văn minh cho cư dân thông qua Câu lạc bộ sống xanh - Sống vui khỏe. Chính vì vậy, chỉ trong vòng 5 năm, Vinhomes Grand Park đã đón hơn 60.000 cư dân dọn về sinh sống. Con số này dự kiến sẽ tăng lên gấp đôi trong thời gian tới theo tiến độ bàn giao căn hộ tại đại đô thị.

Sau 5 năm phát triển, Vinhomes Grand Park là chốn sống hoàn hảo của hơn 60.000 cư dân.

Không những kiến tạo thành công không gian sống lý tưởng, Vinhomes Grand Park còn là điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Du khách đến đây để được “check in” những công trình tiện ích độc đáo, tham gia các sự kiện, lễ hội được tổ chức xuyên suốt trong năm, và sắp tới đây là để trải nghiệm “vũ trụ giải trí” VinWonders đầu tiên tại TP.HCM.

Giới chuyên gia nhìn nhận, chủ đầu tư Vinhomes có chiến lược phát triển bài bản và vững chắc để tăng sức hút và giá trị của đại đô thị trong dài hạn. Đầu tiên, có thể thấy Vinhomes Grand Park tọa lạc ở vị trí trái tim của TP Thủ Đức, kết nối với các hạ tầng giao thông quan trọng trong khu vực. Đây là một tọa độ vô cùng tiện lợi cho các gia đình cư dân, chuyên gia, khách du lịch đến sinh sống, lưu trú, nghỉ dưỡng.

VinWonders sẽ là đòn bẩy làm gia tăng giá trị BĐS cho Vinhomes Grand Park.

Cùng lúc, các tiện ích và trải nghiệm mới liên tục được đầu tư bổ sung tại đại đô thị như một chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy nhu cầu mua, thuê căn hộ tại đây. Tổng hòa các lợi thế về vị trí, tiện ích, cộng đồng, có thể thấy được tiềm năng gia tăng giá trị BĐS rất lớn tại Vinhomes Grand Park.

Ghi nhận thực tế cho thấy, giá căn hộ tại Vinhomes Grand Park giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2024 tăng khoảng 1,5 lần trên thị trường thứ cấp. Sau khi có thêm công viên giải trí VinWonders, cộng hưởng cùng tiến độ hoàn thành của các công trình hạ tầng trọng điểm, như tuyến Vành đai 3 xuyên tâm, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, sân bay quốc tế Long Thành… giá căn hộ tại dự án được dự báo sẽ tăng 2 - 3 lần trong thời gian tới.

Trong bối cảnh thị trường BĐS bước sang giai đoạn phát triển mới, VinWonders nói riêng và các công trình tiện ích điểm nhấn nói chung đã tạo nên sức hút lớn, đưa Vinhomes Grand Park tỏa sáng trên bản đồ đầu tư và du lịch TP.HCM.