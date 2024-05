Vinschool: 'Ươm mầm non' từ giáo dục kỹ năng thống kê

(VTC News) -

Chương trình giáo dục độc đáo của Vinschool được thiết kế tích hợp các khái niệm thống kê cơ bản vào chương trình Toán học, từ đó xây dựng nền tảng cho các em từ mẫu giáo. Dù liên quan tới thống kê nhưng tiết học không hề khô khan, khó tiếp thu với các em tuổi mẫu giáo. Ngược lại, đây là chương trình đã được thiết kế riêng một cách lôi cuốn và dễ tiếp cận.

Cụ thể, trong giờ học, các em học sinh đã vào vai “những nhà thống kê nhí”, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, cả lớp cùng tìm hiểu “loại quả nào được bạn bè trong lớp yêu thích nhất”. Hoạt động này không chỉ giúp học sinh hiểu biết về cách thu thập và phân tích dữ liệu mà còn tạo điều kiện cho việc phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tư duy phản biện.

Để Vinsers nhí dễ hiểu hơn, thầy giáo giới thiệu khái niệm khảo sát theo ý nghĩa Toán học - một trong các hoạt động của thống kê.

Nhiệm vụ đặt ra cho mỗi học sinh là hỏi ít nhất 3 bạn về loại quả yêu thích nhất và thống kê vào phiếu khảo sát dựa trên câu trả lời của từng bạn. Qua đó, trẻ học được rằng, mỗi người có một sở thích khác nhau, từ đó hiểu và tôn trọng sự khác biệt.

Trong giờ học, giáo viên luôn đồng hành cùng các em và kịp thời đưa ra các chỉ dẫn hoặc hỗ trợ khi cần thiết. Hoạt động này không chỉ nhằm xây dựng kỹ năng Toán học mà còn giúp các Vinser nhí phát triển một loạt kỹ năng nhận thức và kỹ năng giao tiếp, từ đó khuyến khích cách tiếp cận học tập chủ động, khơi gợi tính tò mò mà học sinh có thể áp dụng cho các lĩnh vực khác nhau.

Học sinh thảo luận về những gì biểu đồ cho thấy về loại quả yêu thích của cả lớp, giúp phát triển kỹ năng giải thích, khuyến khích học sinh rút ra ý nghĩa từ dữ liệu.

Sau khi hoàn thành khảo sát, học sinh đếm số bạn thích từng loại quả trên phiếu của nhóm, biểu diễn dữ liệu phiếu bầu bằng cách xếp loại quả tương ứng với lựa chọn của các bạn trên biểu đồ.

Cả lớp sau đó sẽ cùng thảo luận về những gì biểu đồ cho thấy: “Loại quả nào được yêu thích nhất?; Loại quả nào ít được ưa thích?” với quy trình 2 bước:

Một là, Đếm và So sánh: Tổng hợp kết quả và so sánh xem loại quả nào nhận được nhiều phiếu bầu hơn giúp cải thiện kỹ năng Toán học cơ bản và khả năng so sánh số lượng. Hai là, Thảo luận về phát hiện của mình và giải thích biểu đồ của nhóm mình cho bạn bè hoặc giáo viên giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và viết. Các con học cách trình bày rõ ràng quá trình suy nghĩ và phát hiện của mình.

Chỉ trong một giờ học, Vinsers không chỉ hiểu được cách tổ chức và biểu diễn dữ liệu mà còn nhận thức được ý nghĩa và thông điệp mà dữ liệu mang lại. Đồng thời giúp học sinh hiểu biết hơn về sở thích của nhóm, từ đó có thể đưa ra quyết định hoặc nhận định về một vấn đề cụ thể.

Qua các hoạt động liên quan đến thống kê, học sinh phát triển hiểu biết về số, mô hình và mối quan hệ. Điều này nuôi dưỡng lý luận Toán học, giúp các con thấy Toán học là công cụ để hiểu thế giới xung quanh mình. Đây đồng thời cũng là hành trang để các Vinser tự tin bước vào hành trình lớp 1.

Chương trình Mầm non của Vinschool được xây dựng theo khung chương trình Mầm non Anh quốc đảm bảo sự phát triển cân bằng cho trẻ, chú trọng phát triển năng lực tư duy, kích thích trí tò mò, tư duy đa chiều và khả năng sáng tạo, đảm bảo liên thông với Chương trình giáo dục phổ thông, trang bị cho trẻ hành trang sẵn sàng vào lớp 1. Ở lớp Mẫu giáo (5 tuổi), trẻ bắt đầu bước vào Chương trình phổ thông theo hệ thống Chương trình phổ thông Cambridge với các cấu phần Tiếng Anh, Toán và Khoa học, được giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh bởi giáo viên Quốc tế.